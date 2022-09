Socialdemokratka Andersson je na današnji novinarski konferenci poudarila, da sta zdaj na vrsti parlament in njegov predsednik Andreas Norlen, ki bo nadziral oblikovanje nove švedske vlade. Anderssonova bo do prisege nove vlade vodila tehnično vlado.

Dodala je, da njena vrata ostajajo odprta, če si bo kandidat desnice za novega premierja, konservativec Ulf Kristersson, premislil in se odločil v novi vladi sodelovati z njenimi socialnimi demokrati namesto s skrajno desnimi Švedskimi demokrati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Norlen je sporočil, da se bo prihodnji teden sešel s predstavniki osmih parlamentarnih strank. Ker je rezultat volitev zelo tesen, je po njegovi oceni s postopkom za oblikovanje nove vlade smiselno počakati do objave končnih izidov. Pričakovati je, da bo mandat za oblikovanje nove vlade dobil Kristersson.

Po preštetih 99,9 odstotka glasovnic bo desnemu taboru, ki ga sestavljajo skrajno desni Švedski demokrati, konservativna Zmerna stranka, Krščanski demokrati in Liberalci, pripadlo 176 sedežev v 349-članskem parlamentu, kar zadostuje za večino v riksdagu. Levemu polu se v naslednjem sklicu parlamenta obeta 173 poslanskih sedežev.

Socialdemokrati, ki so v zadnjem stoletju v švedski politiki igrali glavno vlogo, so sicer kot posamična stranka znova osvojili največ glasov, vendar skupaj z Zelenimi, Levico in Stranko centra premalo za večino v parlamentu.

Predstavniki štirih desnih strank so se po pisanju časnika Aftonbladet že danes sešli na pogajanjih in poudarili, da se nameravajo o temeljih za novo vlado dogovoriti v desetih dneh.

Po prejšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem leta 2018 je trajalo 134 dni, preden je socialdemokratom uspelo sestaviti vlado.