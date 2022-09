Kot je pojasnil Fafangel, reprodukcijsko število trenutno znaša 1,2, kar pomeni, da v povprečju z novim koronavirusom okužena oseba okužbo prenese na več kot eno osebo. "To ni dobra novica," je jasen.

Stanje v bolnišnicah je za zdaj še stabilno, a se bo število covidnih bolnikov po njegovih besedah kmalu začelo povečevati. Trenutno se še vedno nahajamo v prvi fazi epidemije, ko večina covidnih ukrepov temelji na priporočilih. Še imamo možnost, da preprečimo prehod v drugo fazo, kjer posvetovalna skupina predlaga nekatere nujne ukrepe, je pojasnil.

»Še vedno gremo lahko z relativno blagim pristopom skozi to jesen in zimo kolikor toliko nedotaknjeni. Če pa se bomo delali, da problema ni in mižali in se naenkrat zbudili v drugi fazi epidemije z obvezami, bodo ljudje upravičeno jezni,« je poudaril. Ob tem je priporočil nošnjo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prevozu.

Kot enega izmed poglavitnih ukrepov je izpostavil cepljenje proti covidu-19 - tako osnovno cepljenje, za starejše od 60 let pa je priporočen tudi prejem drugega poživitvenega odmerka.

Z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covidu-19 sta sicer po podatkih NIJZ doslej cepljena le dva odstotka posameznikov, starejših od 60 let.

Državni sekretar in vodja koordinacijske skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je v sredo napovedal okrepljeno promocijo cepljenja proti covidu-19. Ta se bo po njegovih besedah začela, ko bo v Slovenijo prišlo Pfizerjevo prilagojeno cepivo, ki deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron.

Evropska agencija za zdravila je cepivo odobrila v ponedeljek, Ostrc pa pravi, da bodo prvi odmerki tega cepiva v Sloveniji v roku štirih tednov. V Sloveniji je sicer od tega tedna za cepljenje na voljo Pfizerjevo cepivo, ki deluje proti prvotni različici koronavirusa in različic omikron BA.1.

»Nikakor ne gre čakati na novo cepivo,« je dejal. Cepivo, ki ščiti proti koronavirusni različici omikron, je že na voljo za poživitveno cepljenje, je poudaril. Ob tem je dodal, da težji potek covid-19 preprečujejo tudi cepiva, razvita proti prvotni različici koronavirusa.

Na torkovem sestanku posvetovalne skupine NIJZ so po njegovih besedah opozorili na implementacijo priporočil, ki so jih v skupini že pripravili in predstavili. Opozorili so tudi na omenjen velik pomen visoke precepljenosti proti covidu-19 starejših od 60 let.