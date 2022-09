Višje državno tožilstvo v Beogradu je Đukića obtožilo, da je med letoma 2010 in 2021 storil več kaznivih dejanj, povezanih s spolnim nasiljem, med njimi tudi posilstvo in poskus posilstva.

Policija sumi, da je učenke posiljeval v svojem konjeniškem klubu MBM v gozdu v Lipovici, med letoma 2013 in 2015 pa naj bi spolno zlorabil tudi dve deklici, stari 13 let, piše srbski spletni portal Republika.rs.

Nekatera od deklet, ki so prijavila Đukića, so se odločila spregovoriti tudi javno. Po njihovih besedah je vsem učenkam govoril, da na konju morajo doživeti orgazem, da bi se sprostile in dobro jahale, na samem pa jih je poskušal prepričati v spolni odnos.

29-letna Katarina Šolaja je za srbski časnik Blic dejala, da jo je Đukić posilil, ko je bila stara 17 let. "Legel je čez mene in me silil, da počnem stvari, ki jih nisem želela," je povedala. Dodala je, da je potem ni posilil nikoli več, jo je pa na silo poljubljal.

Ko je bila stara 17 let, je Đukić poskušal posiliti tudi danes 21-letno Anđelo Belović. »Legel je prek mene in vpil kot žival,« je za Blic povedala Anđela, ki je nato kmalu zapustila klub.

Đukić se je na zaslišanju na državnem tožilstvu branil z molkom, njegov odvetnik Vilijam Paspalovski pa trdi, da preiskovalni organi nimajo niti enega dokaza proti njemu. Tožilstvo je za Đukića odredilo pripor zaradi možnosti, da bi lahko vplival na priče ali ponovil kaznivo dejanje.