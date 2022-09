Migrante so odkrili, potem ko je eden od državljanov opozoril, da je na avtocesti Matehuala-Saltillo parkirano vozilo. Pripadniki nacionalne garde so šli do vozila, parkiranega ob robu ceste, in ugotovili, da v njem ni voznika. Nato so iz notranjosti vlačilca slišali klice.

Ko so odprli vrata tovornjaka, so v njem odkrili ljudi, ki so trdili, da so migranti. Pribežnikom iz Hondurasa, Gvatemale, Nikaragve, Salvadorja in Kube, so priskrbeli vodo in jih zdravstveno pregledali, nato pa prepeljali v center, kjer naj bi dobili konzularno pomoč, ali pa jim bodo uredili postopek za vrnitev v domovino.

Odkritje migrantov v Mehiki spominja na junijsko tragedijo v teksaškem San Antoniu, kjer je v podobnem tovornjaku na vročini in brez vode umrlo več kot 50 ljudi.

V Mehiki v zadnjem času beležijo rekorden tok migrantov proti ZDA. Ameriške obmejne oblasti so v fiskalnem letu 2022, ki se je začelo oktobra lani, doslej ustavile več kot 1,82 milijona nezakonitih migrantov.

V Mehiki medtem beležijo tudi rekordno število prošenj za status begunca. Zgolj v prvi polovici letošnjega leta je za ta status v Mehiki zaprosilo več kot 58.000 ljudi, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.