V Londonu je domača zasedba povedla v 48. minuti, ko je zadel Raheem Sterling, Avstrijci, pri katerih je Šeško igral do 70. minute, pa so izenačili z golom Noaha Okaforja v 75. minuti. Tako so na drugi tekmi prišli do druge točke. Milan, ki je pri štirih točkah, je do zmage proti Dinamu prišel z goli Olivierja Girouda, ki je zadel z bele pike, Alexisa Saelemaekersa in Tomassa Pobege, za Dinamo, ki je v 1. krogu senzacionalno premagal Chelsea, pa je bil uspešen Mislav Oršić.

V skupini F sta se najprej Šahtar Doneck in Celtic v Varšavi razšla z 1:1, nato pa je branilec naslova Real Madrid z 2:0 premagal Leipzig Kevina Kampla. Federico Valverde v 80. in Marco Asensio v 92. minuti sta bila strelca za Špance, ki so tako še drugič zmagali. Pri Leipzigu, ki je bil statistično po strelih in posesti žoge bolj ali manj enakovreden tekmec, je Kampl igral od 75. minute.

Manchester City je v skupini G proti Borussii Dortmund, obe ekipi sta v uvodnem krogu zmagali, slavil z 2:1. Jude Bellingham je rumeno-črne popelja v vodstvo v 56. minuti, nato pa sta med 80. in 84. minuti preobrat zrežirala John Stones in Erling Haaland. Koebenhavn je gostil Sevillo, tekma se je končala brez zadetkov.

V skupini H pa je Juventus proti Benfici izgubil z 1:2 in je tako še brez točk. Arkadiusz Milik je v četrti minuti sicer napovedal drugačen razplet, toda Joao Mario v 43. minuti z enajstmetrovke in David Neres v 55. minuti sta Lizbončanom priigrala drugo zmago. Do te je prišel tudi PSG, ki je na gostovanju pri Maccabiju Haifi zmagal s 3:1. Lionel Messi je prispeval gol in podajo, Kylian Mbappe in Neymar pa sta bila preostala strelca za Parižane.

Danes je bila na sporedu tudi še ena tekma iz skupine A, Glasgow Rangers so gostili Napoli in izgubili z 0:3, zadeli so Matteo Politano v 68., Giacomo Raspadori v 85. in Tanguy Ndombele v 91. minuti. Škoti so sicer od 55. minute igrali z igralcem manj, v 60. minuti pa je Piotr Zielinski zapravil še najstrožjo kazen za goste. V tej skupini je včeraj Liverpool premagal Ajax z 2:1.

V skupini B je Bayer z 2:0 premagal madridski Atletico brez Jana Oblaka, Brugge pa v gosteh Porto s 4:0, v skupini C je milanski Inter brez pomoči Samirja Handanovića v gosteh ugnal Viktorio Plzen z 2:0, enak izid je bil tudi na tekmi Bayerna in Barcelone. V skupini D je Sporting premagal Tottenham z 2:0, Eintracht Frankfurt pa je slavil v Marseillu z 1:0.