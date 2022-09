Pozitivizem, optimizem in sproščenost so bile tri glavne značilnosti včerajšnje predstavitve slovenske teniške reprezentance Davisovega pokala, ki se bo v petek in soboto v drugi svetovni skupini merila proti Estoniji. Dvoboj bo šel v zgodovino kot teniško slovo Blaža Kavčiča od najvišjega nivoja ter zadnjega nastopa Aljaža Bedeneta v reprezentanci Davisovega pokala. Slednjega včeraj opoldan v Portorožu ni bilo, ker je imel poslovne obveznosti, je pa z razširjeno in pomlajeno reprezentanco treniral od ponedeljka ter se ji spet pridružil včeraj zvečer. Na vprašanje, kdo bo nosil slovenski dres, je selektor Grega Žemlja odgovoril, da se bo držal tradicije in najprej obvestil reprezentanco, ki je novico izvedela včeraj zvečer, uradno pa bo predstavljena na današnjem žrebu parov ob 11.30. Slovenski kapetan pa je potrdil, da bo zanesljivo v reprezentanci najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene.

Vremenska napoved skrbi vse

Pri Tenisu Slovenije večkrat poudarijo, tudi včeraj tega niso pozabili, da so izjemno zadovoljni z delom, ki ga opravlja Grega Žemlja. »Zadovoljni smo, da reprezentanci B in A večkrat trenirata skupaj. To bomo podžigali naprej,« se je izrazil direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič. »V širši reprezentanci smo imeli osem igralcev, s katerimi smo v Portorožu trenirali od sobote naprej. Z nami so še naprej igralci, ki jih nisem uvrstil v reprezentanco, tako da imamo zaledje v primeru kakšne poškodbe ali neparnega števila igralcev. Vreme in vse okoliščine so nam šle doslej na roko. Zelo sem zadovoljen z zavzetostjo vseh igralcev, žal pa sta se zaradi študijskih obveznosti v ZDA odrekla vabilu Sebastijan Dominko in Filip Jeff Planinšek,« je povedal Grega Žemlja.

V slovenski reprezentanci Davisovega pokala sta dva novinca, in sicer Matic Križnik in Maj Premzl. Oba sta ponosna in hvaležna, da nosita slovenski dres, Križnik pa je dopolnil, da sicer ni vajen, da na igrišču za njim ne stoji Blaž Kavčič, a nima nič proti, če ga nadomeščata Grega Žemlja in Žiga Janškovec. »Bil sem presenečen in navdušen, ko me je selektor povabil v reprezentanco, saj sem mislil, da nikoli več ne bom član Davisovega pokala. Na hitro sem opravil dieto, ki mi je dobro dela, ter se bolj posvetil treningom. Po dolgem času sem se povsem osredotočil na svojo igro in se nisem ukvarjal, kaj se dogaja za mojim hrbtom,« pravi Blaž Kavčič, ki v soboto pripravlja zabavo ob svojem reprezentančnem slovesu. Kot nam je povedal, se je nanjo zelo pripravil, številni gosti pa pridejo tudi iz tujine. Zato ga še toliko bolj skrbi vremenska napoved, ki vsaj včeraj še ni obetala, da bo dvoboj v Portorožu res zaključen v soboto. Kavčič je dejal, da se bo o nadaljnji usodi svojega slovesa odločil danes, ko naj bi bila vremenska napoved natančnejša, da pa ima pripravljenih več scenarijev. Tudi Krušič je v imenu organizatorja Tenisa Slovenije dejal, da razmišljajo o rezervnih scenarijih.

Estonci trenirajo dvojice

Bor Artnak je tretjič član slovenske reprezentance. Dejal je, da je povedal debitantoma, da je vpoklic v člansko reprezentanco nekaj najlepšega v karieri teniškega igralca. Blaž Kavčič je dopolnil, da bodo trije mlajši igralci nedvomno doživeli krst, podrobnosti pa ni izdal. Dejal je le, da bodo dobro vedeli, kdaj se bo zgodil ter da ga še dolgo ali nikoli ne bodo pozabili. V reprezentanco bo kot gost povabljen tudi poškodovani Blaž Rola, ki bo na jutrišnji predstavitvi nosil slovensko trenirko.

Slovenija bo proti Estoniji izrazita favoritinja. Najboljši estonski igralec je Mark Lajal na 518. mestu svetovne lestvice, drugi najboljši je Kristjan Tam na 970. mestu. »Ogledal sem si zaključek treninga estonske reprezentance ter se prepričal, da igrajo veliko dvojic. Bržčas se zanašajo na dve posamični točki Lajala, ki pa je precej manj nevaren na peščeni kot trdi podlagi. Drugi trije igralci so nam neznani. Osredotočiti se moramo na svoje delo,« poudarja Grega Žemlja.