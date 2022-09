Prizori, ki jih na nogometnih stadionih že dolgo nismo vajeni. Na tekmi lige prvakov v Marseillu je namreč iz enega v drug navijaški sektor nenadzorovano letela pirotehnika ter ogrožala tako navijače francoskega kluba kot tudi Eintrachta iz Frankfurta. Čeprav so se Nemci veselili tesne zmage z 1:0, pa tokrat dejansko ni zmagal nihče. Še več, eden od nemških navijačev je celo staknil hude poškodbe in se zdravi v bolnišnici.

»Takega dne še nismo doživeli in nismo verjeli, da je to sploh mogoče. Nepojmljiva je razsežnost agresije in sovraštva, ki sta nas pričakala in seveda je sledila reakcija. Potem pravega veselja tudi ob zmagi ne more biti,« je po tekmi povedal član uprave Eintrachta Philipp Reschke, ki je krivdo za izživljanje nasilja in agresije prevalil na francoske navijače, a se ostro distanciral od posameznika, ki je uporabil nacistični pozdrav. Seveda pa nemški navijači tudi sicer niso bili nedolžni. Ker pa so že na lanskem polfinalu evropske lige proti West Ham Unitedu vdrli na zelenico in bili kaznovani zgolj pogojno, je za pričakovati, da bo Uefa tokrat precej strožja in bodo morali vsaj eno tekmo odigrati pred praznimi tribunami.

Do incidentov je prišlo tudi po koncu tekme med Portom in Club Bruggejem. Belgijci so slavili presenetljivo visoko (4:0), portugalski navijači pa niso skrivali slabe volje. Nekateri so šli tako daleč, da so prestopili mejo okusnega in po dvoboju s kamni napadli avto, v katerem so bili žena in sinova trenerja Porta Sergia Conceicaoja. Na avtu so razbili steklo, člani družine pa so bili deležni verbalnih žalitev. Na srečo do fizičnega napada ni prišlo. V klubu so obsodili napad navijačev in obžalovali, da trenerju niso zagotovili potrebne varnosti.

Precej bolj mirna, vsaj kar se navijaških izgredov tiče, je bila tekma med Bayernom in Barcelono, ki so jo mnogi razglasili tudi za lepotico kroga. Dogajalo se je veliko, priložnosti so se vrstile na obeh straneh, toda Katalonci so München zapuščali slabe volje, saj so zapravili ogromno zrelih priložnosti. Med najbolj razočaranimi po porazu z 0:2 je bil tudi trener Barcelone Xavi, prepričan, da so si po prikazanem zaslužili več. »Največja razlika med obema kluboma je v tem, da oni pred golom ne delajo napak. Izid ne odraža dogajanja na igrišču. Toda nogomet je igra, v kateri te zapravljene priložnosti praviloma drago stanejo. Imeli smo šest ali sedem velikih priložnosti, v prvem polčasu pa smo bili boljše moštvo. Iz napak se moramo kaj pozitivnega naučiti,« je bil slabe volje Xavi, prepričan, da bi morali tekmo dobiti. »Ne maram izgubljati in danes si poraza nismo zaslužili. Večino tekme smo bili boljši in smo prevladovali. Res sem razočaran in izid se mi ne zdi pravičen. Čaka nas še veliko dela, saj smo na začetku naše poti.« Poraz boli toliko bolj, ker so Katalonci vse upe usmerili na nekdanjega napadalca Bayerna Roberta Lewendowskega (do prestopa za 50 milijonov evrov je prišlo poleti), ki je na šestih letošnjih tekmah v dresu Barcelone zabil devet golov. A to ni bil njegov večer. x