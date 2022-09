Težki časi

Bil je dan kot vsak drug, ko je Primož nič hudega sluteč odprl poštni nabiralnik in nekaj trenutkov pozneje šokiran obnemel ob zavedanju, da mu je dobavitelj plina na pragu zime odpovedal pogodbo. Razmere so nepredvidljive, je pisalo v obvestilu, umikamo se s trga. Takšna obvestila so minuli teden padala iz nabiralnikov v Kranju, Naklem, Šenčurju, Tržiču, Škofji Loki, na Bledu in v Radovljici. Slab teden prej so podobna pisma presenetila Velenjčane. Jutri jih bodo morda prebirali v Celju. Čeprav tamkajšnji plinski trgovec še vztraja, je svojim strankam že omenil, da morda ne bo več dolgo. Nekaj podobnega se je konec lanskega in v začetku tega leta dogajalo na trgu električne energije. Nekaj deset tisoč gospodinjstev je – ne po svoji volji – začasno ostalo brez pogodbe za dobavo plina in elektrike. To je le uvod v obdobje, ki prihaja.