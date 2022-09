Preiskovalna komisija se bo na predlog koalicije osredotočila na vprašanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprav in nadzornike nekaterih večjih gospodarskih družb in podjetij v državni lasti ali z državnim deležem, in sicer Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola, zajela pa bo obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave. V SDS z zahtevo po razširitvi parlamentarne preiskovalne komisije predlagajo, da ta zajame tudi celotno medijsko shemo v lasti Martina Odlazka, medijsko skupino Media24, družbe SEE M. & C. oziroma KCA ter Media Partner ter z njimi lastniško oziroma poslovno povezane družbe. Po besedah poslanca SDS Žana Mahniča je med drugim namen ugotoviti, ali so gospodarske družbe Telekom Slovenija, ProPlus, Petrol, Holding Slovenske elektrarne, Gen-I in Sava kakor koli vplivale na potek kampanje pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami in ali je Odlazkova medijska skupina v določenih podjetjih v posredni ali neposredni državni lasti financirala kampanjo vladajoče stranke Gibanje Svoboda.