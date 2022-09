V ZD Ljubljana zasedeni vsi bližnji termini

V Zdravstvenem domu Ljubljana so bili že včeraj popoldan zasedeni vsi termini za cepljenje proti covidu-19, ki so bili na voljo v tem in naslednjem tednu. Nenaden porast zanimanja sovpada s prihodom cepiva, prilagojenega omikronski podrazličici BA.1.