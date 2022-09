Obisk ljubljanskega gosta je Dodik ovekovečil z objavo fotografije na twitterju, na kateri gospoda sedita za mizo, v rokah pa imata kozarec za žgane pijače. Polnega, se razume. Nemudoma se je začela debata, ob kakšni priložnosti sta pila (je bil to zajtrk ali konec poslovnega sestanka) in kaj sta pila (slivovko, travarico, konjak). Z izostreno analizo in vsem žganjeljubnim znanjem redakcije N. N. lahko zatrdimo, da je bila v kozarčkih brez dvoma djedova rakija, ki jo v družinski destilarni v Laktaših vari Dodikova družina. In jo z velikim veseljem deli tako državnim uradnikom (marca so ga ujeli, ko je hotel v stavbo tožilstva prinesti nekaj steklenic rakije, da bi obdaril tožilce) kot političnim prijateljem – rakijo je v destilarni nalival tudi v kozarce madžarskega predsednika Viktorja Orbana. Tako da je zdaj jasno, da je tudi ljubljanski župan v elitnem klubu Dodikove žganjice.