Triurna razprava Programskega sveta RTV Slovenija je ogledalo stanja na javnem zavodu, kjer novinarji TV Slovenija stavkajo že več kot dva meseca, direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough pa je razlagal, da tehnično gledano lahko prijavi le dva stavkovna dneva. Izredno sejo programskega sveta so sicer zahtevali trije predstavniki zaposlenih (Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Robert Pajek) in svetnika Nuša Gaši in Rok Hodej zaradi stopnjevanja pritiskov na novinarje in druge ustvarjalce programa, nekaterim zaposlenim pa naj bi se celo grozilo z odpovedjo delovnega razmerja. Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija in generalni direktor Andrej Grah Whatmough sta zanikala, da bi komurkoli grozili, ob vprašanjih, ali sprožajo disciplinske postopke zoper novinarje, pa nismo slišali jasnih odgovorov. Whatmough je dejal, da si ves čas prizadeva za dialog in reševanje težav za pogajalsko mizo.

Predsednik programskega sveta Peter Gregorič je celo predlagal prekinitev seje, ker bi naj bili trije predstavniki zaposlenih v konfliktu interesov, ker da so bili prisotni v studiu, ko so izrazili podporo urednici dnevno informativne oddaje Vesni Pfeiffer in voditelju Saši Kranjcu, proti njima pa naj bi direktor TV Slovenija Uroš Urbanija sprožil disciplinske postopke. Tega večina svetnikov ni podprla, so pa podprli sklep, da bodo nadaljevali z razpravo o stanju na TV Slovenija, ko bodo pridobili vsa mnenja pristojnih institucij. To je varuhinje gledalcev in poslušalcev, ki vodi postopke na svojem področju, varuhinje za preprečevanja mobinga na delovnem mestu in odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija, ki mora opraviti še vse pogovore z vpletenimi v spor. Kot je znano, je prišlo do zapletov po objavi prispevka – po mnenju stavkajočih novinarjev – mimo profesionalnih standardov, na kar sta opozorila Vesna Pfeiffer in Saša Kranjc, direktor TVS Uroš Urbanija pa naj bi sprožil disciplinske postopke, ker da so na ta način po nepotrebnem obremenjevali gledalce z notranjimi zadevami. Zaradi tega so urednico in novinarja javno podprli ostali novinarji z vstopom v studio TV Dnevnika, kar pa je Urbanija označil kot vdor in hujšo kršitev hišnega reda in ostalih pravil. Zaradi tega so se stavkajoči novinarji in vodstvo medijske hiše zapletli v intenziven spor, ki mu ni videti konca.