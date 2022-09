Predlog o odpravi nezdružljivosti poslanske z župansko oziroma podžupansko funkcijo so v vrstah državnih svetnikov sprejeli že novembra lani in ga poslali v DZ. Po mnenju predlagateljev namreč sedanja ureditev glede nezdružljivosti funkcij nima ne ustavne ne zakonske podlage. Zakonodajno-pravna služba (ZPS) državnega zbora je medtem v mnenju zapisala, da ima predlog sprememb zakona vsebinske pomanjkljivosti, namen predloga pa ni jasno opredeljen oziroma obstaja bistveno vsebinsko neskladje med obrazložitvijo in besedilom členov. Ob tem se vzpostavlja tudi povsem nova ureditev, ki v slovenskem pravnem redu nikoli ni veljala, opozarja ZPS. Tudi vlada predlaganih sprememb ne podpira. Medtem pa je MVK ob pregledu prijav za dva člana državne revizijske komisije ugotovila, da zahtevane pogoje izpolnjuje sedem kandidatov.