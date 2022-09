Miha Mazzini: Osebno (Založba Goga, 2022)

V z velikansko promocijsko kampanjo podprtem projektu se Miha Mazzini v svoji najnovejši knjigi vrača tja, kjer koreninijo nočne more, strah pred bližino in čustveno nelagodje – v otroštvo. Na poti do izboljšanja počutja se, čeprav je skeptik, odloči preizkusiti marsikaj, tudi hojo po žerjavici in Caminu. O knjigi, ki opisuje avtorjevo razreševanje vzorcev iz otroštva in spodbuja k razumevanju, poslušanju ter bližini, so se izrekli mnogi znani Slovenci, tudi Vlado Kreslin in Aleksander Čeferin.

Ivo Svetina: Smisel rože (Cankarjeva založba, 2022)

Vse življenje je bil pesnik, dokler se Ivu Svetini ni pred dvema letoma poezija dokončno uprla. Avtor, ki je izdal več kot 30 pesniških zbirk in za svoja dela prejel zlato ptico, nagrado Prešernovega sklada, trikrat nagrado Slavka Gruma, Veronikino in Jenkovo nagrado ter več drugih nagrad, se v delu, ki bi ga lahko označili za malce neobičajno avtobiografijo, avtofikcijo oziroma avtoroman, povsem razgalja bralcem, saj piše o ljubezni, divji erotiki, svojih potovanjih in tudi pijančevanjih.

Ilya Kaminsky (Prevod: Zdravko Dušae): Gluha republika (Besede, 2022)

V zvezno pripoved povezana zbirka pesmi ameriškega pesnika ukrajinskega rodu Ilya Kominskega je izšla pred tremi leti. Slovenski prevod pesniško-dramske zbirke, ki se tematsko zgošča okoli brutalnega vojaškega uboja gluhonemega dečka in presenetljivega odziva meščanov na vojno, je nastal po naročilu mariborskega lutkovnega gledališča, kjer je te dni na ogled predstava o tej večplastni zgodbi o uporu, diktaturi in kolektivnem molku. Dobiček od prodaje knjig bo namenjen beguncem iz Ukrajine.

Carlos Pascual (Prevod: Mojca Medvedšek): Nilski konji v puščavi (Mladinska knjiga, 2022)

»Serijski ustaljenec« Carlos Pascual, ki se je rodil in šolal v Mehiki, nato pa se veliko selil med Los Angelesom, Bostonom in Hongkongom, že več kot desetletje živi v Ljubljani, kjer vodi neodvisni studio za razvoj odrske umetnosti Black Box Studio. V svojem najnovejšem delu, ki prehaja med esejistiko in avtorefleksijo, se vnovič poglablja v aktualne družbene in politične fenomene. Bralcem Dnevnikove priloge Objektiv dobro poznan pisec svoja dela rad začini s humornostjo in samoironijo.

Gelč Jontes (Spremna beseda: Mateja Ratej): Sreča na črepinjah (Beletrina, 2022)

Angela Gelč Jontes je pri naštevanju slovenskih pisateljev večinoma spregledana, čeprav so bile novele, ki jih je v štiridesetih objavljala v časopisih, dobro sprejete. Jezikovno osvežen ponatis dela, ki je prvič izšlo leta 1943, prinaša enajst novel in črtic, ki antropološko slikajo bedo in revščino ljudi s socialnega roba ter njihova nikoli uresničena hrepenenja. Pisateljici, ki je dolgo ostala prezrta, dandanes priznavajo izreden dar za opazovanje in sociološko-kritičen pogled na stvarnost.