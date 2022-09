Na tržaškem Krasu živi zamejski Slovenec, ki je kljub življenju na zahodni strani železne zavese, kjer je v času njegove mladosti vrelo od različnih novodobnih glasbenih stilov in kamor smo Slovenci odhajali kupovat plošče in na koncerte, postal eden največjih poznavalcev Avsenikov. V glasbeni šoli je Avsenikove viže igral skrivaj, o fenomenu Avsenikov je napisal štiri knjige in posnel dokumentarni film, družina Slavka Avsenika pa mu je odprla vrata v dom, ki ga je sicer skrivala pred očmi javnosti. Prepričan je, da je Avsenik še danes merilo za narodnozabavno glasbo, v avtu pa vseeno raje kot Avsenike posluša jazz. Aleksi Jercog.

»Za to bo najbrž kriv moj oče. Ne za jazz, za Avsenike,« se posmeje 51-letni glasbenik iz Trebč nad Trstom, ki mu je glasba kruh in hobi obenem. V Dolini pri Trstu, od koder je doma, je njegov oče kupil enega prvih radijskih sprejemnikov in magnetofon, kupoval glasbene plošče in bil nasploh ljubitelj novega vala glasbe, ki so ga tedaj začeli pisati Avseniki. K njemu so prihajali glasbeniki poslušat glasbo in po posluhu zapisovali note, da so lahko doma igrali Avsenikove skladbe. »Govorimo o prvih povojnih letih. Trst je pristal za mejo, vsi tržaški Slovenci niso imeli možnosti, da jo prestopijo in obiščejo Slovenijo, Jugoslavijo. Glasba z radia je bila tako vez z matično domovino, hkrati pa so Avseniki takrat izumili nekaj popolnoma novega, svežega, prodornega, nekaj takega, kar je človeka prevzelo. Lahko bi jih primerjali z Beatli …« pripoveduje Tržačan, ki je po zaslugi očeta pri dveh letih po rokah že vrtel vinilke, med njimi tudi prvo Avsenikovo, ki jo še vedno hrani.

Po avtogram je šel z zadrego

Še vedno hrani tudi Avsenikov avtogram, ki ga je kot sedemletni deček v polomljeni slovenščini izprosil od Slavka Avsenika. »Morda je bila Ajdovščina, morda Sežana, ne spomnim se več. Vem pa, da je bilo takrat malo priložnosti, da bi lahko Avsenike poslušali blizu doma. In ko so vendarle nastopali kje v bližini, se tega ni smelo zamuditi. Moj starejši bratranec, prav tako navdušenec nad to glasbo, me je pripravil do tega, da greva med odmorom pa avtogram. Še danes čutim, s kakšno ponižnostjo in zadrego, ne nazadnje sem komaj kaj znal slovensko, doma smo govorili v narečju, sem šel proti odru,« obuja spomine. Istega leta je v glasbeni šoli začel igrati harmoniko. Po naključju in ne po svoji izbiri. Želel si je igrati klavir, še raje kitaro, a ker v teh skupinah ni bilo več prostora, so mu v roke potisnili meh. »Eno je študij koncertne harmonike, povsem nekaj drugega pa, ko igraš za dušo. Zato sem vzporedno, ne da bi profesor slišal, igral Avsenikove melodije,« nakaže, da te med profesorji na glasbeni šoli niso bile v prvem planu.

Zakaj ga torej ni potegnilo v druge vode? »Pa saj me je, bilo je tudi obdobje, ko sem izgubil voljo do igranja harmonike. Leta 1987 je digitalna tehnologija postala dostopnejša, s prihranki sem si kupil prvi sintesajzer, odprl se mi je nov svet. Harmonika je šla v ozadje, igral sem v rock skupini. Sicer pa sem vedno poslušal veliko različne glasbe,« pripoveduje. K harmoniki se je znova vrnil v času študija na tržaški filozofski fakulteti. »Ko je prišel čas za diplomo, sem predlagal tudi temo o Avsenikih, kar je profesor seveda zavrnil, sem pa zato diplomiral iz zgodovine harmonike, kar mi je po svoje prineslo veliko srečo. Znova sem v roke vzel harmoniko in začel igrati v nekaj ansamblih. Tako je šlo naprej in bolj kot se človek stara, bolj razume, kje so njegove korenine, kaj je pomembno v življenju, v čem uživaš,« spregovori o svojemu dozorevanju.

Ko je lani srečal abrahama, je naredil manjši obračun sam s sabo. »Zadovoljen sem, veliko lepih stvari mi je uspelo, hvaležen sem vsem ljudem, ki so me podpirali v idejah in življenju nasploh. Kot deček, ki je doma igral harmoniko po notah Avsenika in se tresel za Slavkov podpis, si ne bi nikoli mislil, da bom nekoč z njim sedel ob klavirju, igral na njegovo harmoniko in z družino spletel lep odnos.«

Pismo iz Begunj

Od Avsenikovega avtograma pri sedmih letih do prvega resnega stika z družino Avsenik je preteklo še vsaj četrt stoletja. »Najprej se je zgodil intervju s Slavkom Avsenikom, nekaj let pozneje poznanstvo z njegovim sinom Gregorjem Avsenikom, pa obisk v Begunjah, organizacija koncerta ob 50. obletnici prvega Avsenikovega nastopa na Tržaškem, moja knjiga o Avsenikovi prisotnosti v zamejstvu … Po tej knjigi je iz Begunj prispelo pismo s Slavkovo osebno zahvalo. Nato je leta 2008, kot vedno v Italiji s tritedensko zamudo, prišla božična voščilnica. Priloženo ji je bilo pismo Slavkove žene Brigite s prošnjo, da bi ob 55. obletnici Avsenikov napisal knjigo o njih. Kaj naj rečem, od veselja so se mi orosile oči. In od takrat smo bili v rednih stikih in naredili še veliko drugega. Našo televizijsko hišo RAI je družina Avsenik izbrala kot edino, da ob 60. obletnici Avsenikov pripravi dokumentarni film, čeprav so se zanj potegovali tudi na ORF, ZDF in češki državni televiziji. Povabili so me, da popišem celotno diskografijo bratov Avsenik, kar je bil izredno zahtevno delo, med zbiratelji sem odkupoval njihove redke plošče … Nato je iz Mladinske knjige prišla še pobuda, da napišem Slavkovo biografijo. Ne vem natančno, zakaj so me vzeli za svojega, upam pa, da so začutili moje poštene namene in zanesljivost,« se zamisli.

Kakšen vtis je torej nanj pustil Slavko? »Velikega. V glasbenem smislu je še danes merilo za narodnozabavno glasbo, mejo je postavil visoko. Kot človek pa me je presunil s svojo prijaznostjo, svetovljanskostjo, gosposkostjo, a moram povedati, da je bil v svoji gosposkosti tudi zelo preprost,« opiše svojega idola.

Povabila na nastope prihajala, še preden je imel skupino

Vseeno pravi, da Avseniki – čeprav so mu veliko dali – niso najpomembnejša tema njegovega življenja. Pa vendar tudi takrat, ko poskušamo Avsenike pustiti v ozadju in se posvetiti njegovi ustvarjalni poti, ne gre povsem zlahka brez njih. »Ne morem jim ubežati,« se posmeje. S Kresnicami, pevkami, ki danes sestavljajo njegovo glasbeno skupino Aleksi Jercog in prijatelji, se je namreč srečal v Begunjah med snemanjem dokumentarca o Avsenikih. Naključje je naneslo, da so ga poprosile, da bi jih s harmoniko občasno spremljal po nastopih, spoprijateljili so se, skupaj nastopili na nekaj festivalih. Skupina pa je, pripoveduje v smehu, nastala skorajda po naročilu. Še preden je nastala, so namreč začela prihajati povabila na nastope na radiu in festivalih … »Naključja? Nisem ravno prepričan,« se zasmeji Jercog.

Danes skupaj s pevkama Matejko Bucik in Mojco Milone, kitaristom Janijem Rednakom, ki je kot prvi Slovenec izvajal Avsenikovo Golico na Kitajskem zidu, baritonistom ter basistom Robertom Briščakom, tubistom Nikolo Bernobićem in klarinetistom Denisom Kezeletom podirajo meje. Tudi zato, ker prihajajo iz treh držav: Italije, Slovenije in Hrvaške. Avsenikovim skladbam na koncertih dodajajo lastne avtorske pesmi, za katere melodijo in aranžma prispeva sam, z melosom, različnim od gorenjskega. »Mimogrede,« pravi, »tudi melodije Slavka in Vilka Avsenika bi zvenele drugače, če bi bila Primorca. V tem primeru Golica zagotovo ne bi bila takšna, kot jo poznamo.«

Slovenska pesem v zamejstvu živi

Jercog dela kot glasbeni urednik v slovenskem programu italijanske radiotelevizije RAI. Ni jih malo, ki si predstavljajo, da se na državni meji slovenščina konča, a resnica je daleč od tega. V zamejstvu živijo slovenska kulturna društva, na radiu pa se vrti slovenska glasba, tudi narodnozabavna, ki je priljubljena celo med mladimi. »Naš radio obstaja prav zaradi tega, da beleži zamejsko kulturo. Slovenska glasba ima pri nas glavno vlogo, jutro začnemo z narodnozabavno, večer se konča s slovensko zborovsko pesmijo, s popevkami. Ta glasba gre pri nas iz roda v rod, nekateri so res njeni veliki privrženci, po svoje tudi strokovnjaki, saj dobro slišijo, kaj zaigramo dobro in kaj ne,« pripoveduje sicer tudi avtor in voditelj radijske oddaje Iz domače zakladnice, ki na radijskih valovih vztraja že 17. leto.

Ko je snemal dokumentarec o Avsenikih, je med ljudmi tako v Sloveniji kot v zamejstvu iskal odgovor, kaj jim ta glasba pomeni, in med enimi in drugimi opazil razliko. »Bolj so to glasbo cenili v zamejstvu. Družila jih je, našli so se v besedilih. Nimamo pa zamejci v krvi tega, da bi želeli biti v ospredju, da bi se s tem ponašali. Raje zaigramo na osmici kot na festivalu. In zato se morda včasih zdi, da se za mejo nič slovenskega ne dogaja,« ugotavlja glasbenik. Tudi zato ima še eno željo, in sicer, da bi slovensko kulturno tradicijo od Milj do Trbiža spravil v dokumentarec.

Prihodnji teden bo na povabilo Svetovnega slovenskega kongresa na konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije številnim muzikologom spregovoril o Avsenikih. To, da mu uspeva Avsenike umeščati tudi v akademski svet, mu kar malo godi. In je verjetno sladko povračilo za čase, ko je moral Avsenike igrati skrivaj.