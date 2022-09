Šport je pomemben del našega življenja. Kot je bilo mogoče slišati v družbi parašportnikov, ki so včeraj obiskali URI Soča, športne aktivnosti tudi invalidom zvišujejo kakovost življenja. Prvi korak, da se invalidi sploh začnejo gibati, je vsekakor preizkus različnih parašportov. Na tak način lahko namreč ugotovijo, kateri šport jim ustreza in kateri ne. Na dogodku, ki so ga poimenovali Parafest, so predstavili pet najbolj priljubljenih parašportov – parakolesarstvo, paralokostrelstvo, košarko na vozičku, boccio in paranamizni tenis. »Šport je za mlade invalide ena ključnih dejavnosti, ki pripomore k večji samozavesti in vključevanju v socialno mrežo, kar pogosto manjka pri njihovem razvoju in samopodobi. Tako smo se v Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju odločili, da s pomočjo Parafesta mladim invalidom približamo parašporte, ki so najbolj priljubljeni,« je na dogodku dejal Gregor Gračner, podpredsednik Zveze ŠIS-SPK. »V URI Soča je zato načrtovanje in uvajanje športnih aktivnosti že del rehabilitacije. Rehabilitacijske time že vrsto let dopolnjuje tudi profesor športne vzgoje, ki s pacienti dela individualno,« je razložil Zvone Čadež, generalni direktor URI Soča. Po Parafestu načrtujejo, da bi v zavodu enkrat na mesec predstavljali posamezne parašporte.

V družbi vrhunskih parašportnikov

Pred začetkom dogajanja so se predstavili tudi košarkarji slovenske reprezentance v košarki 3x3, ki je pred dnevi v Izraelu na svetovnem prvenstvu gluhih osvojila prvo mesto. »Košarka 3x3 je intenzivna, na robu prekrška. A smo navajeni tega, ker stari prijatelji igramo to košarko, ki mi je celo bolj všeč,« je med drugim povedal Miha Zupan, član odprave v Izraelu, ki se je v okviru Parafesta tudi sam usedel v invalidski voziček in se preskusil še v košarki na vozičku. »Zame je to zelo težko. Nisem navajen, veliko je dela z rokami, potreboval bi kakšno prijateljsko tekmo,« je v smehu dodal Zupan.

Za nepozabno druženje so poskrbeli vrhunski parašportniki in paralimpijci, med drugim tudi namiznoteniški igralec Luka Trtnik in kolesar Anej Doplihar. »Na tak dogodek gledam s pozitivne strani. V parašportu primanjkuje podmladka. Tu na URI Soča je treba to izkoristiti, če je že takšna situacija, da dobimo čim več športnikov. Bodisi na rekreativni ravni bodisi pozneje na profesionalni. Pomembno je, da začutijo neko dodatno vrednost športa v življenju,« je povedal Trnik in izpostavil, da lahko bodoči športniki osnovno opremo spoznajo v URI Soča. Zavod ima na uporabo več koles, ki jih izposoja začetnikom. »Vsak si ga lahko izposodi, in to so spodbudni začetki, da lahko bodoči športnik preskusi disciplino. Po enakem postopku sem šel tudi sam in mi je bilo v veliko pomoč, da sem se odločil za kolesarstvo,« je s spodbudnimi besedami predvsem mlade nagovoril Doplihar.