Do zadnje strani: Zrno življenja in smrti

Romani o velikih družbenih dogajanjih, ki jih v prevodu dobimo z večdesetletno zamudo, bralca postavijo v položaj, ko že ve tisto, česar avtor še ni mogel, ga pa ta lahko preseneti z vizionarskimi napovedmi. Tako je tudi Pšenično zrno kenijskega pisatelja Ngũgĩja Wa Thiong'a iz leta 1967, ki tematizira tedanji osamosvojitveni čas, svojevrstna analiza tega obdobja in napoved težav, ki Kenijo in večino drugih postkolonialnih družb spremljajo do danes.