Ponudil bo tri uprizoritve, nastale po drami Cement Heinerja Müllerja, ki sta jih v treh glavnih mestih, s tremi igralskimi ansambli in v treh različnih uprizoritvenih pristopih zasnovala režiser Sebastijan Horvat ter avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković. Prva uprizoritev je nastala v Zagrebškem gledališču mladih (Zagrebačko kazalište mladih –​ ZKM), druga v SNG Drama Ljubljana in tretja v Beograjskem dramskem gledališču (Beogradsko dramsko pozorište). Vsaka od uprizoritev trilogije tematizira drug vidik te drame, ki jo režiser Horvat definira kot eno najlepših ljubezenskih zgodb vseh časov. Cementfest bo danes uvedla projekcija posnetka uprizoritve Cement v izvedbi ZKM z vodstvom Horvata in Ramšaka Markovića v Drama Kavarni. V petek bo na Velikem odru uprizoritev drame Cement v izvedbi SNG Drama Ljubljana, v soboto bo prav tako na Velikem odru gostovala uprizoritev Cementa v izvedbi Beograjskega dramskega gledališča.