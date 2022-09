Letos bo dobitnica nagrade igralka Milena Zupančič. Strokovna komisija v sestavi Jelka Stergel, Polona Juh, Viva Videnović, Dušan Milavec in Boris Petkovič je v obrazložitvi zapisala, da je »Milena Zupančič ena najbolj prepoznavnih osebnosti sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora in ena od zvezd nekdanje skupne države, jugoslovanskega gledališča in filma«. Poudarili so še, da je igralka, »ki s svojim delom, ki sega tudi onkraj filmskega in gledališkega ustvarjanja, močno označuje slovenski kulturni in družbeni prostor«. Nagrado bodo podelili 25. oktobra na slavnostnem odprtju Festivala slovenskega filma Portorož.