Ema Volavšek, zmagovalka poletne VN v nordijski kombinaciji: Svetovno prvenstvo ostaja prvi cilj

Nordijska kombinacija v slovenskem športnem prostoru do sedaj ni imela velike pozornosti. Disciplina trpi tudi pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), kjer se zdi, da izgublja svoj prostor pod olimpijskimi krogi, čeprav je del olimpijskega spektakla od samega začetka. Ne prvo in ne drugo dejstvo ne ustavlja mlade Ljubljančanke Eme Volavšek, ki je to poletje znova premikala meje slovenske nordijske kombinacije. Po premierni zmagi v najmočnejši konkurenci ji je na koncu uspel še veliki met in je domov odnesla kristalni globus za skupno zmago. Uspehi 19-letne članice smučarskega skakalnega kluba Ilirija imajo še drugega junaka. Glavni trener slovenske reprezentance je Goran Janus, ki je podpisan pod največjimi uspehi slovenskih skakalcev, sedaj pa zgodovino piše še v drugi nordijski disciplini, ki bo letos tudi del spektakla na svetovnem prvenstvu v Planici.