Nepreslišano: Bojan Glavič, novinar

»Če z inflacijo flirtaš, se moraš z njo tudi poročiti,« je priljubljeno reklo ekonomistov, ko opozarjajo na kakšne ne dovolj premišljene poteze vlad in centralnih bank, s katerimi spodbujajo inflacijska gibanja. Takih je bilo tudi pred sedanjim izbruhom inflacije precej – od sprva sicer koristne ekspanzivne monetarne politike, ki se vleče že od prejšnje finančne krize in je po covidni dobila nove finančne injekcije, do obilnega zadolževanja in celo kakšnih predvolilnih bombončkov. Čeprav ljudje in podjetja inflacijo sovražimo, imamo hkrati pač radi vse, kar jo povzroča. Dodaten udarec so nazadnje zadali vojna v Ukrajini in sankcije proti Rusiji, kar je zaradi pomanjkanja in špekulacij vrtoglavo podražilo zlasti energente in hrano.