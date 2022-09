Kot je povedal vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi Damjan Apollonio, problematika nezakonitih prehodov meje ostaja med prednostnimi nalogami policije. Organizatorje iščejo tudi v sodelovanju z Europolom in policijami drugih držav na t. i. zahodni balkanski poti, prek katere se prebežniki gibljejo večinoma proti Italiji, v manjšem delu pa tudi proti Avstriji.

Od začetka leta do 12. septembra je policija obravnavala 183 kaznivih dejanj in prijela 171 tihotapcev ljudi, ki so čez državno mejo poskušali prepeljati 1212 nezakonitih migrantov.

Med tihotapci je bilo 152 tujih državljanov, od tega 73 iz držav z območja nekdanje Jugoslavije. Deset je bilo Ukrajincev, ki jih do letos niso odkrivali. Nihče od osumljenih ni imel statusa begunca. Preiskovalni sodniki so odredili pripor za 137 osumljencev, so še razkrili na novinarski konferenci.

Med hujšimi je Apollonio navedel primer, ki se je zgodil v torek zvečer na območju Policijske uprave Nova Gorica. Državljan BiH je poskušal pripeljati iz BiH v Italijo štiri državljane Indije, ki so bili stisnjeni v posebej prirejenem prostoru nad podvozjem prikolice tovornjaka za prevoz avtomobilov. Prostor je bil dolg in širok po en meter, visok pa le kakih 20 centimetrov. Stranice so bile zavarjene oziroma zakovičene, zrak pa je prihajal vanj le skozi majhno luknjo.

Ko so gasilci iz tega tesnega prostora s posebnim orodjem rešili ljudi, so jih morali prepeljati v oskrbo v šempetrsko bolnišnico. Na novinarski konferenci so poudarili, da so četverici rešili življenje s pomočjo policistov, ki so slišali ropot iz prikolice. Voznika je danes zaslišal preiskovalni sodnik.

Appolonio je izpostavil še nekaj primerov množičnega prevažanja ljudi v premajhnih prostorih. Na območju Policijske uprave Novo mesto so julija odkrili dva kombija z 39 oziroma 31 nezakonitimi potniki. Na območju Policijske uprave Murska Sobota pa so avgusta prestregli tovornjak z 62 ljudmi. Kot je dodal, so organizatorji ilegalnih prehodov meje v zadnjih mesecih zvišali cene, ker se bojijo aretacij.

Vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc pa je povedal, da so na območju Policijske uprave Koper do 11. septembra obravnavali 91 primerov prepovedanega prehajanja meje. Obravnavali so 86 osumljencev, 60 jih je pristalo v priporu.

V zadnjem času so koprski policisti zaznali nov način prevažanja ilegalnih migrantov, in sicer v avtodomih s tujimi registrskimi tablicami. Prejšnji teden so blizu Kubeda ustavili avtodom s češkimi registracijami, v katerem je bilo 24 državljanov Iraka. Naslednji dan so v Movražu odkrili podobno vozilo s 15 iranskimi in šestimi turškimi državljani. Ti ljudje so tihotapcem za celotno pot plačali po 6500 evrov, so ugotovili policisti.

Odstranjevanje žične ograje na meji s Hrvaško po mnenju policistov ne bo vplivalo na število migrantov. Kot so dejali na novinarski konferenci, so združbe tihotapcev organizirane in če se tako odločijo, lahko spravijo ljudi čez mejo ne glede na ograjo.

Prav tako ne pričakujejo, da se bo število migrantov na slovensko-italijanski meji zmanjšalo po vstopu Hrvaške v schengensko območje. Kriminalcev ne zanima, ali je kakšna država v schegenskem sistemu ali ne, je dejal Ogrinc.

Zanikal je tudi govorice, da naj bi bili za nedavni požar pod Socerbom krivi nezakoniti migranti. »Najverjetneje je šlo za udar strele,« je dejal.