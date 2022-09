Iz zdravstva že dlje časa prihajajo opozorila o številnih zdravstvenih težavah ljudi po prebolelem covidu-19. Na dolgotrajne posledice covida-19 je v torek za STA opozoril tudi direktor Zdravstvenega doma (ZD) Maribor.

Covid-19, predvsem ob okužbi s kornavirusno različico omikron, po njegovih besedah povzroča vnetje krvnih žil v vseh organih. »Ugotavljamo, da okužba z različnimi sevi povzroča podobne posledice kot kajenje ene ali dveh škatlic cigaret na dan,« je opozoril. To bi lahko vodilo v porast bolnikov z demenco in alzheimerjevo boleznijo.

V Centru za krepitev zdravja tamkajšnjega zdravstvenega doma tako od junija deluje program za bolnikov po prebolelem covidu-19.

Bešič Loredan je poudaril, da bodo izkušnje iz Maribora v smernicah za prihodnje leto prenesli na raven celotne države. »Želimo, da v letu 2023 obravnava dolgega covida-19 postane rutinska in da je plačana s strani ZZZS,« je napovedal. Kot je pojasnil, bodo program izvajale ekipe fizioterapevtov, socialnih delavcev, psihologov.

Državni sekretar in vodja koordinacijske skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je pojasnil, da se Slovenija glede na epidemično stanje še vedno nahaja v prvi fazi, ki pretežno vključuje priporočila covidnih ukrepov. Ob trenutnem epidemičnem stanju ni strahu, da bi prešli v drugo fazo, je zagotovil Bešič Loredan.

V torek je sicer potekal sestanek posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), na katerem so člani skupine po njegovih besedah pozvali k priporočanju cepljenja z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covidu-19. Zapisnik sestanka skupine bo sicer v celoti objavljen v prihodnjih dneh.

Po državi se je v torek sicer začelo cepljenje proti covidu-19 s poživitvenimi odmerki novega cepiva podjetja Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron BA.1. Iz več zdravstvenih domov sporočili, da so cepivo prejeli, povečanega zanimanja za cepljenje proti covidu-19 pa povečini še ne beležijo.

Ob tem je Evropska agencija za zdravila (Ema) v ponedeljek odobrila že drugo Pfizerjevo prilagojeno cepivo, ki deluje deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron. Državni sekretar napoveduje, da bodo prvi odmerki novega cepiva v Sloveniji v roku štirih tednov.

Ostrc je odgovarjal tudi na vprašanja glede slabe precepljenosti ranljivih skupin z drugim poživitvenim odmerkom. Z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covidu-19 sta namreč po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje doslej cepljena le dva odstotka posameznikov, starejših od 60 let, ki jim je prejem drugega poživitvenega odmerka priporočen.

Pojasnil je, da se bo ob prihodu novega prilagojenega cepiv promocija cepljenja okrepila. Kakšne konkretno bodo te aktivnosti, še ni pojasnil: »Vsekakor pa je na mestu pozvati najranljivejše, naj prejmejo drugi poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19.«

Iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so za STA sporočili, da domovi za starejše v skladu s priporočili stroke redno organizirajo cepljenja za stanovalce in zaposlene, je pa zanimanje za cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom med posamezniki dokaj različno. »Želimo si, da bi država dodatno okrepila ozaveščanje o pomenu cepljenja z drugim poživitvenim odmerkom med rizično populacijo,« so dodali.

Direktor ZD Maribor Završnik pa pravi, da bodo s drugim poživitvenim odmerkom prilagojenih cepiv proti covidu-19 v Mariboru v kratkem cepili prvih 78 oskrbovancev domov starejših. Precepljenost z drugim poživitvenim odmerkom v domovih starejših je na območju, ki ga pokrivajo, 50-odstotna. »V to vlagamo velike napore,« je poudaril.