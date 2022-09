Ministrstvo za zdravje nima vpliva in ne odloča o gradnjah zasebnih bolnišnic, je na današnji novinarski konferenci poudaril zdravstveni minister Bešič Loredan. Je pa naloga ministrstva in vlade, da določi financiranje zdravstvenih storitev, pripravi izhodišča za napovedano reformo zdravstvenega sistema, denar, namenjen investicijam, usmeri v javne zdravstvene zavode ter poskrbi, da bodo javni zdravstveni zavodi najmočnejši člen zdravstva, je dodal.

Če jim bo to uspelo in bodo javni zdravstveni zavodi močni, zaposleni pa bodo imeli dobre pogoje in plačilo za opravljanje dela, gradnja zasebnih bolnišnic po njegovih besedah ne bo vplivala na javni zdravstveni sistem. V nasprotnem primeru pa bodo ob nadaljevanju slabih razmer zaposleni prehajali k zasebnikom, kjer bodo bolje cenjeni in plačani, je dejal.

Diagnostični center Bled bo v Ljubljani zgradil 17,5 milijona evrov vredno zasebno bolnišnico. Bolnišnica bo stala ob krožišču med Kranjčevo in Štajersko cesto. Obsegala bo 18.600 kvadratnih metrov prostorov, v njej bo do 80 bolnišničnih postelj, specialistične ambulante pa bodo sprejemale do 400 bolnikov dnevno. Center je trenutno v fazi projektiranja, gradnja pa bo po načrtih trajala 16 mesecev, je poročal portal 24ur.com.

Pri Levici so v sporočilu za javnost v torek zapisali, da odločno in ostro nasprotujejo gradnji zasebnih bolnišnic ter zagovarjajo javno, vsem dostopno in transparentno zdravstvo. Z gradnjo zasebnih bolnišnic bo bogatim na voljo zasebno zdravstvo z vrhunsko oskrbo, javno zdravstvo pa bo vedno bolj osiromašeno, je v torek dejal poslanec Levice Miha Kordiš.

Ministrstvo za zdravje so v stranki ob tem pozvali, naj zaustavi degradacijo javnega zdravstvenega sistema ter čim prej začne pripravljati izpolnitev zavez iz koalicijske pogodbe, »da bomo ukinili nepravično in neučinkovito dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razmejili javno in zasebno zdravstvo ter namenili več sredstev za financiranje javnih zdravstvenih storitev.«