Pesem je imela globlji pomen tudi za Eldo Viler. Ko je leta 1962 dobila pevski angažma v Portorožu, je tam hitro opazila pianista, ki je igral v Ansamblu Vinka Horvata (oče pevke Anike Horvat, op. p.). »Videla sem njegove lepe roke, in ko sem ga pogledala v obraz, sem si dejala, joj, ta je pa tako lep, da je bolje, da ga ne gledam, gotovo ga ne bom zanimala. V začetku je obstajal le v pesmi Ti si moja ljubezen, potem pa je vzbrstela tudi resnična ljubezen in se po njegovem prihodu od vojakov leta 1965 nadaljevala v zakonu. Ko se nama je rodil sin Andrej, sem mu velikokrat pela to pesem. Vedno se je pomiril ob njej. Najlepši občutki so bili, ko je bil zraven še mož. Sin se nama je rodil deset let po poroki in sedem let zatem še hčerka.«

Tudi besedilo Elze Budau je vzniknilo iz njenih osebnih občutkov. Elda Viler nam je povedala: »Tekst je Elza napisala zatem, ko sta se z možem nekaj sporekla, ona pa mu je prek pesmi skušala povedati, da jo mora imeti rad in z njo ravnati kot z dragocenostjo. Saj veste, ko fant osvaja punco, si zelo prizadeva. Ko se enkrat poročita, pa kar malo pozabi na pozornosti.«

Elda Viler še vedno kdaj javno zapoje. »Nastopam le s hčerko Ano. Je izjemna pevka, meni pa malo pomaga pri določenih glasovih. Veste, nisem več 30. Nekoč sem imela rada toplo sonce, zdaj pa čutim le še vročino. Malo pogrešam morje, vendar se spomnim none, ki se nikoli v življenju ni kopala v njem. Verjetno to ni povezano s tem, da je dočakala 105 let, ampak gotovo je nekaj delala prav.«