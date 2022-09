Nemčija je v lastništvo Lufthanse vstopila spomladi 2020, in sicer zaradi velikih težav, v katerih se je letalska družba znašla zaradi omejitev ob izbruhu pandemije covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije. Tedaj so se namreč meje med državami po svetu zaprle, letala so ostala na tleh, številni zaposleni v letalskem sektorju pa so izgubili delo.

Da bi Lufthanso rešila pred bankrotom, je nemška vlada v okviru dogovora o devet milijard evrov težki državni pomoči - ki je bila že vrnjena - kupila 20-odstotni delež podjetja. Pri tem se je zavezala, da bo iz lastništva izstopila do oktobra 2023.

Ker pa je letalska panoga ob vnovičnem razcvetu turizma okrevala, je Berlin že novembra lani začel prodajati svoj delež v Lufthansi. Preostal mu je le še 6,2-odstoten delež, ki ga je prodal v torek, so danes dejali v letalskem prevozniku.

Izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr je ob tem poudaril, da je stabilizacija družbe uspešno zaključena in da se je posel ugodno izšel za državo in s tem za davkoplačevalce.

Lufthansa je avgusta prvič po pandemiji poročala o čistem dobičku. V drugem četrtletju ga je vknjižila za 259 milijonov evrov.

Leta 2020 je skupina, pod katere okrilje sodijo Eurowings, Austrian, Swiss in Brussels Airlines, zabeležila 6,7 milijarde evrov čiste izgube, leta 2021 pa je ta znašala 2,2 milijarde evrov.