Letošnji sejem nosi poudarek na trajnostni prihodnosti z velikim poudarkom na samooskrbi, kar je v teh časih izjemno pomembna tema. Če morda ravno obnavljate dom in zapravljate ure ob iskanju podjetij, materialov in pohištva na spletu, raje obiščite sejem, ki vse potrebne informacije ponuja na enem mestu. Hkrati vam bodo svetovali strokovnjaki s področja gradnje in obnove doma, da najdete točno to, kar potrebujete za vaš dom. S ponudniki se lahko na sejmu dogovorite za dobre cene, saj ponujajo različne sejemske popuste, hkrati pa njihove ponudbe tudi primerjate med seboj. Na sejmu enostavno pridobite informacije, zberete ponudbe, spoznate do okolja prijazne materiale in se hitro odločite, kaj vam ustreza.

Veliko pozornosti je namenjene samooskrbi na področju hrane in nasvetom, kako prihraniti pri energiji. Izvedeli boste vse o domačih sončnih elektrarnah, kako pridelati lastno energijo za toplo vodo v hiši ali kako se poleti poceni ohladiti. Na to temo potekajo tudi razni posveti in predavanja, kjer lahko izveste, kako si zagotoviti hrano v prihodnosti, ki prinaša nove izzive na področju prehranske varnosti, podnebnih sprememb, zdravja in negotovih geopolitičnih razmer.

Ponovno je odprta tudi Ulica obrti, kjer predstavljajo privlačne in deficitarne obrtne poklice, potekajo tudi zanimivi prikazi domače in umetnostne obrti. Stojnica Centra RS za poklicno izobraževanje bo mladim obiskovalcem ponujala svetovanja o izbiri poklicne poti, spoznali bodo izobraževalne programe ter šole in še mnogo drugega.

Posebna pozornost je posvečena tudi mikro-, bio- in nanotehnologijam, še zlasti bioniki in vesoljskim tehnologijam, predstavljeni bodo novi tehnološki procesi, visokotehnološke inovacije, novodobni poklici in sodobni izobraževalni programi. Še posebej se posvečajo človeški bioniki, ki je vedno bolj pomembna. Gre namreč za vsadke, ki jih medicina vgrajuje v človeško telo, bionične okončine, bionični vid in sluh … Na sejmu bodo predstavljeni originalni in razvojni eksponati.

Na svoj račun boste prišli tudi, če vas zanima vesolje, saj bo na to temo precej zanimivih dogodkov; med drugim bo mogoče videti simulacijo premikanja robota pajka po površju Lune, predstavljen bo tudi TRISAT-R, drugi slovenski satelit FERI Univerze v Mariboru in podjetja Skylabs … Vse to tudi z namenom pritegniti mlade za raziskovanje novih tehnologij in izobraževanja za nove poklice.

Seveda pa ne manjkajo niti pestre zabavne vsebine ter okusna kulinarika in še marsikaj.