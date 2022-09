Na preizkusu smo imeli dve napravi podjetja REM Power. V drobovju sta si podobni; gre za inverterska agregata, ki proizvajata elektriko brez nihanj napetosti ob nizki porabi bencina in razmeroma majhnem hrupu. Kljub podobnemu izhodišču so njune zmogljivosti precej različne; modri REM Power GSEm 2000 SBi II je manjši inverter z 2 kW moči, ki najbolj spominja na povečano kantico za gorivo. Približno dvakrat večji GSEm 4500 SBi spominja na velik črn potovalni kovček, v notranjosti pa skriva nekaj zanimivih skrivnosti.

Za enostavne in kompleksne naloge

Inverterski agregati proizvajajo kakovostno električno energijo brez nihanja napetosti. Proizvedena enosmerna (DC) se pretvori v izmenično napetost (AC). Takšni generatorji so primerni tudi za priklop občutljivejših elektronskih naprav, ki jih na klasične agregate načeloma ni priporočljivo priklapljati. Agregat, ki proizvede 2 kW moči, je primeren za širok nabor nalog – z njim lahko začasno poganjamo toplotno črpalko ali klimatsko napravo, ozvočenje na zabavi, baterijske polnilnike, razsvetljavo ali pa tudi eno ali dve električni napravi srednje moči, kot je na primer manjša kotna brusilka. Pri 4,5 kW močnem GSEm 4500 SBi je skrbi glede zmogljivosti manj; takšna moč je primerna za mnogo opravil, tudi zahtevnejših. GSEm 4500 SBi je sposoben opravljati vse naloge od polnjenja telefona do rednega dela na gradbišču ali v podobnem okolju.

Obnašanje pri skrajni obremenitvi

Oba generatorja imata na nadzorni plošči kontrolne oznake. Zelena opozorilna lučka sveti ob pravilnem delovanju, ob njej sta rdeči za preobremenjenost in nizko raven olja v motorju. Za preizkus zmogljivosti smo kombinirali različno električno orodje; žage, brusilke, udarna kladiva. Maksimalna izhodna moč GSEm 2000 SBi je 2,0 kW, trajna 1,8 kW. Skupna moč priklopljenih strojev je bila ravno na meji – ob priklopu treh porabnikov je zasvetila opozorilna lučka, a agregat je zdržal in zagotavljal dovolj moči za tri naprave. Če ga preobremenimo čez mejo, agregat neha proizvajati električno energijo, a se pri tem ne izklopi. Vrne se v nekakšen prosti tek z nizkimi obrati, iz katerega ga prebudimo s pritiskom tipke RESET. Oba agregata lahko delujeta tudi s polovično močjo (funkcija ECO). Tako dosežemo manjšo porabo goriva in manjši hrup, kar je dobrodošlo pri priklopu manj zahtevnih porabnikov oziroma v okolju, kjer želimo zmanjšati hrup agregata. Če na agregat z vklopljeno funkcijo ECO priklopimo močnejšo napravo, bo agregat samodejno povišal izhodno moč do 100 odstotkov, da zagotovi normalno delovanje priklopljenega porabnika.

Praktično in uporabno

GSEm 4500 SBi je generator z izjemnim naborom dodatkov. Kakovosten sistem proti preobremenitvi, funkcija ECO, samodejni čok, kolesa in ročaj, dve 230 V vtičnici, ena 12 V vtičnica in dva izhoda USB, dodatna je prenosna baterija s svetilko. Agregat ima tri načine zagona – klasični ročni zagon s potegom ročice, elektronski s pritiskom na zeleni gumb in daljinski prek priloženega daljinca. Na preizkusu je zanesljivo vžigal z razdalje do približno 20 metrov, deluje pa tudi skozi stene. Elektronski vžig zagotavlja akumulator, ki je skrit pod stranskim pokrovom. Morda bi koristil sistem hitrih vijakov ali zaponk, saj za dostop potrebujemo izvijač. Pod pokrovom se skriva baterija, ki lahko funkcionira tudi kot svetilka, ima izhode USB za ločeno polnjenje telefona ter izhod za polnjenje avtomobilskega akumulatorja. Polni se samodejno med delovanjem agregata in je nadvse uporaben dodatek.

Več kot zgolj proizvodnja elektrike

Manjši agregat GSEm 2000 SBi II je zelo prenosen, s praznim rezervoarjem tehta slabih 20 kilogramov. Prenašamo ga z eno roko, medtem ko je GSEm 4500 SBi že kar konkreten stroj, ki s polnim rezervoarjem preseže 40 kilogramov. Za boljšo okretnost je opremljen s kolesi in teleskopskim ročajem. Za res odlično mobilnost bi bila kolesa lahko večja, ročaj pa močnejši – mi smo dodatka razumeli kot sekundarno pomoč za manjše premike na utrjenem delovišču, medtem ko je za večje razdalje bolj praktično, da ga nosita dve osebi, zlasti če površina ni tlakovana. Glede ročajev za dvigovanje nimamo pripomb; so trdni in veliki, primerni za večje, manjše in tudi orokavičene roke.