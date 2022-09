Biden je zakon o boju proti inflaciji podpisal avgusta, kljub imenu pa takojšnjega neposrednega učinka na znižanje inflacije po pričakovanju analitikov ne bo imel.

Cene bencina so se v ZDA avgusta sicer znižale, vendar cene hrane in stanovanj še naprej rastejo skupaj z drugimi cenami. Mesečna inflacija je bila avgusta 0,1-odstotna, medtem ko so analitiki pričakovali njen padec. Indeks Standard & Poor's 500 je na newyorški borzi padel za več kot štiri odstotke.

Centralna banka Federal Reserve s svojo denarno politiko meri na dveodstotno letno inflacijo. Do tega cilja je še daleč, zato bo morala še naprej višati obrestne mere.

Zakon o boju proti inflaciji je bil avgusta sprejet z glasovi demokratskih članov zveznega kongresa. V njegovem središču so velike državne investicije v boj proti podnebnim spremembam in znižanje stroškov zdravstva. Nove pobude se bodo financirale z višjimi davki na dobičke velikih podjetij.

»S tem zakonom so Američani zmagali, posamični interesi pa so izgubili,« je dejal Biden in kritiziral republikance, ker se niso pridružili demokratom pri potrjevanju zakona.

Kongresni proračunski urad je sicer izračunal, da zakon do konca leta 2023 ne bo vplival na znižanje inflacije, čeprav bodo stroški zdravstva res nižji. Zakon naj bi prav tako v desetih letih znižal proračunski primanjkljaj za 300 milijard dolarjev.

Biden je te prihranke že večinoma izbrisal z delnim odpisom dolgov za študentska posojila, kar bo proračun v desetletju stalo 500 milijard dolarjev.