Vsak športnik ima svoje najljubše terene, na katerih tekmuje raje od drugih. Za Jasmine Paolini, 26-letno italijansko teniško igralko, je Portorož eden najljubših. Lani je na najmočnejšem slovenskem turnirju presenetljivo zmagala ter se zaenkrat veselila svojega največjega uspeha v karieri. Na zmagoviti poti je trenutno 55. igralka svetovne lestvice premagala pet igralk. Branjenje lovorike je včeraj začela odlično, saj je bila po 79 minutah z 2:0 v nizih boljša od 19-letne Hrvatice Tare Würth ter dosegla šesto zmago v nizu.

»Komaj sem čakala, da se začne turnir v Portorožu. Letošnja sezona je zame zelo stresna. Kar me najbolj veseli, je, da sem pred turnirjem znova začutila dobro formo in željo po igri,« nam je na predstavitveni tiskovni konferenci povedala Jasmine Paolini, v svetu tenisa znana kot vedno nasmejana in temperamentna Italijanka. V enem letu je močno napredovala v angleškem jeziku, saj po lanski finalni zmagi proti Američanki Alison Riske ni bila najbolj zgovorna. »Res je, da me je lani v finalu spremljala širša družina, ki je zame navijala zelo bučno. Letos je z menoj v Portorožu le mlajši brat,« je dodala. Na včerajšnjem zajtrku v hotelu Mirna smo ob njima opazili še trenerja, vzdušje pred dvobojem prvega kroga pa je bilo v majhni ekipi sproščeno.

Italijanka nam je povedala, da se vso sezono ukvarja z zdravljenjem poškodovanega desnega kolena. Operacija sicer ni bila potrebna, so jo pa bolečine spremljale vse od pomladi, ko je natopila v pokalu Billie Jean King. Kot rada poudari, najraje na sebi nosi italijanski dres. Od aprila naprej je na štirih zaporednih turnirjih izgubila v 1. krogu. »Kljub bolečinam v kolenu sem želela igrati. Najbolj mi je žal porazov v uvodnih krogih Rolanda Garrosa in Wimbledona, saj se na turnirja nisem pripravila tako, kot bi si želela,« odgovarja. Jasmine Paolini je izgubila tudi v uvodnem krogu nedavnega OP ZDA, a njena tekmica je bila kasnejša zmagovalka Iga Šwiatek. »V prvem nizu sem nekaj časa še držala ritem, nato pa je Iga prestavila v višjo prestavo. Kljub porazu sem hvaležna za pridobljeno izkušnjo. Sicer pa je Iga res izjemna igralka, ki je v ožjem krogu favoritinj na vsakem turnirju, na katerem se pojavi. Menim, da jo čaka še bleščeča prihodnost,« o trenutno najboljši igralki na svetu Igi Šwiatek spoštljivo govori lanska zmagovalka Portoroža, ki je bila na svetovni lestvici najvišje uvrščena na 44. mestu. x