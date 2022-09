Prvi slovenski posamični nastop na WTA turnirju 250 v Portorožu se je začel slabše, končal pa najlepše. Lanska polfinalistka najmočnejšega slovenskega turnirja Kaja Juvan je v dvoboj proti 35. igralki sveta Alize Cornet vstopila živčno in delala preveč neizsiljenih napak, da bi lahko vzela skalp izkušeni enajst let starejši tekmici. Dvaintridesetletna Francozinja je osvajala igre, njen zbir pa se je v prvem nizu prekinil pri vodstvu s 5:2, ko je Ljubljančanka na krilih publike na osrednjem stadionu začela zadevati neubranljive udarce ter prvi niz po dobri uri dobila v podaljšani igri. V drugem je najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici pri vodstvu s 4:3 tekmici odvzela servis ter po uri in 50 minutah dosegla odmevno zmago proti šesti nosilki, ki je pred dvema tednoma v uvodnem krogu OP ZDA premagala branilko naslova Emmo Raducanu.

»Rekla sem si, bori se do konca ter skušaj ostati v Portorožu čim dlje. V dvoboj sem vstopila preveč živčno, a me je publika ponesla do novega uspeha. Na Obali rada igram in imam še močnejšo željo po zmagah. Pot do uspeha je bila zelo težka, predvsem v psihološkem smislu, saj Alize praktično ne dela napak. Težko se je bilo pripraviti na dvoboj, saj v zadnjih dneh doživljam težke čase, zato sem tudi zmago doživela tako čustveno,« je po uspehu povedala Kaja Juvan, ki je bila povsem izpraznjena. Enaindvajsetletna Slovenka doživlja težke trenutke znotraj družine, zato so se njeni najbližji podporniki včeraj še toliko bolj veselili uspeha. Naslednji dvoboj bo Kaja Juvan igrala jutri, in sicer proti lanski zmagovalki turnirja Italijanki Jasmine Paolini.

Kot jara kača so se vlekli včerajšnji dvoboji na osrednjem igrišču, ki so se pred dvobojem Kaje Juvan vsi po izenačenih bojih zavlekli v tretji niz, zato so organizatorji zamujali s časovnico. K sreči jim je služilo vsaj vreme, ki naj bi se pokvarilo že jutri, ko so vse do sobote napovedane nevihte. Pred prvim slovenskim dvobojem večera se je gledalcem predstavila Petra Marčinko, ki je izgubila proti Romunki Cristini Bucsi. Šestnajstletna Zagrebčanka je najboljša mladinka na svetu, ki se vse bolj uveljavlja v članski konkurenci, kjer trenutno zaseda 301. mesto na svetovni lestvici. Njena igra je precej boljša od uvrstitve in nobenega dvoma ni, da bo prej ali slej napredovala med prvo stoterico. Hrvaška igralka je za nastop v Portorožu prejela povabilo organizatorja, kot tudi Emma Raducanu, ki se je za turnir odločila tik pred zdajci, in Elizabeth Mandlik. Američanki je včeraj uspel neslavni podvig. Po vodstvu s 6:0 in 3:0 je proti Nemki Anni Leni Friedsam dobila le še dve igri ter neslavno končala portoroški turnir.