Podcenjevanje se v športu praviloma slabo konča. Primerov je neskončno, eden zadnjih pa zagotovo gostovanje Chelsea v ligi prvakov minuli teden v Zagrebu, kjer je Dinamo presenetljivo premagal londonski klub (1:0), ki je pred vsega 18 meseci osvojil najbolj prestižno evropsko klubsko lovoriko. To je serijskim hrvaškim prvakov dalo vetra v jadra do te mere, da so prepričani, da lahko tudi z današnjega gostovanja pri Milanu izvlečejo celo kožo. Še več, če bi presenetili aktualnega prvaka Italije, bi si že skorajda zagotovili najmanj tretje mesto v skupini, ki prihodnje leto prinaša dodatne tekme v evropski ligi.

No, do tja je še dolga pot, toliko bolj, ker statistika Dinamu ne gre v prid. Moštvi sta namreč doslej odigrali dve medsebojni tekmi, obe je dobil Milan, in sicer s skupnim izidom 6:1. Gostitelji nujno potrebujejo tri točke, potem ko so na gostovanju v Salzburgu presenetljivo osvojili zgolj eno (bilo je 1:1). Da so veliki favoriti, pa je prepričan tudi Dario Šimić, hrvaški branilec, ki je v svoji karieri igral za oba kluba, kariero pa je leta 2010 končal prav pri Dinamu. »Navijal bom za Milan, to pa zato, ker sem v klubu zaposlen kot oglednik mladih talentov, sem pa prepričan, da fantom ne bo lahko. Dinamo je izkušeno moštvo, ki je svojo kakovost potrdilo tudi leta 2019, ko so premagali Atalanto. Prepričan sem, da bodo stavili na obrambno taktiko, proti Chelseaju so tako igrali v sistemu 5-3-2,« pravi 46-letni Zagrebčan, ki je v tujini igral za tri klube, in sicer Inter (1999-2002), Milan (2002-2008) in Monaco (2008-2010), bil pa je tudi član reprezentance na šestih velikih tekmovanjih in tudi prvi s 100 nastopi za izbrano vrsto. Zaveda se, da Dinamo lahko preseneti Milan, če ta ne bo igral resno od prve minute, kot igralca, ki bo za obrambno linijo najbolj nevaren, pa izpostavlja izkušenega Mislava Oršiča. »Oršić je fenomen. Je tip modernega nogometaša, ki ve, kako zabiti gol. Njegova pot ni bila lahka, začel je v italijanski drugi ligi pri Spezii, nato pa odšel še v Južno Korejo. Gre za izkušenega in kakovostnega nogometaša,« še pravi Šimić in pojasnjuje, da je za Dinamo vsakoletno nastopanje v skupinskem delu lige prvakov največji cilj, saj si na ta način zagotovijo večji del potrebnih sredstev za delovanje kluba.

Zanimiva tekma bo v Madridu, kamor k 14-kratnemu zmagovalcu lige prvakov prihaja ranjeni Leipzig. Nemci so namreč presenetljivo doma izgubili s Šahtarjem (1:4), zato na gostovanju nujno potrebujejo točke. A Real ima seveda svojo računico, nogometaši pa so lahko sproščeni tudi zavoljo dejstva, da je klub v relativno dobrem finančnem stanju. Finančno leto 2021/22 so namreč zaključili z dobičkom v višini 13 milijonov evrov. »Operativni prihodki so dosegli 722 milijonov evrov, kar je 69 milijonov evrov več v primerjavi z letom poprej,« pojasnjujejo odgovorni v španskem klubu. Kljub temu, da je imel klub pandemiji covida navkljub v zadnjih treh finančnih letih vedno dobiček, pa skupni dolg znaša 263 milijonov evrov, kar pa predsednika kluba Florentina Pereza ne skrbi, tako da nadaljujejo tudi z načrti za obnovo stadiona.