Zgoščen klubski nogometni ritem bo prihodnji teden prekinilo reprezentančno dogajanje, med katerim slovensko izbrano vrsto čakata še zadnji tekmi lige B v skupini B4 lige narodov – v soboto, 24. septembra, se bodo izbranci selektorja Matjaža Keka v Ljubljani pomerili z Norveško, tri dni kasneje pa bodo gostovali na Švedskem.

»Cilj je ostati v dobri družbi te skupine. Dve dobri tekmi ob koncu junijskega cikla (remija proti Norveški in Srbiji, op. p.) sta nas ohranili v tem boju. Se pa zavedamo izziva Norveške in Švedske,« je ob razkritju seznama igralcev povedal slovenski selektor Matjaž Kek, ki je prepričan, da bo kljub manjšim težavam kapetana Jana Oblaka lahko računal na vse igralce. Mimogrede: legendarni vratar španske reprezentance in Reala iz Madrida Iker Casillas, ki velja za enega najboljših vratarjev vseh časov, je podal svoje mnenje glede najboljšega vratarja ta hip in med peterico uvrstil tudi Oblaka. Na prvo mesto je sicer postavil Belgijca Thibauta Courtoisa, svojega naslednika v kraljevem klubu, na drugo Brazilca Edersona (Manchester City), na tretje mesto pa že slovenskega reprezentanta Oblaka.

Slovenija je po štirih krogih v skupini B4 sicer na zadnjem mestu in če bo na njem ostala, bo znova izpadla v ligo C. Obe točki je zbrala na omenjenih tekmah proti Norveški in Srbiji, do prvega mesta, ki vodi v elitno ligo A, pa ne more več. Na njem ima namreč vodilna Norveška 10 točk, Srbija jih ima na drugem mestu sedem, eno več od Slovenije pa ima na tretjem mestu Švedska.

Seznam igralcev za Norveško in Švedsko, vratarji: Oblak (Atletico Madrid), Belec (Apoel), Vekić (Pacos de Ferreira), branilci: Stojanović (Empoli), Bijol (Udinese), Balkovec (Alanyaspor), Blažič (Angers), Gorenc Stanković (Sturm), Karničnik (Ludogorec), Sikošek (Maribor), Brekalo (Viking), vezisti: Kurtić (Paok), Zajc (Fenerbahče), Črnigoj (Venezia), Lovrić (Udinese), Gnezda Čerin (Panathinaikos), Elšnik (Olimpija), Horvat (Sturm), napadalci: Verbič, Šporar (oba Panathinaikos), Zahović (Pogon Szczecin), Šeško (Salzburg), Celar (Lugano).