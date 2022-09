Seveda je bila prva interpretacija tega res hudega incidenta ta, da ima Janša pač povsod svoje »krte«, ki mu pošiljajo kompromitirajoče dokumente o političnih nasprotnikih. A mi se seveda s tem ne strinjamo. V naši rubriki trdimo, da je veleposlanik nadvse priden in da je svojo delovno vnemo želel dokazati Janši, za kar mu je v dokaz poslal fotografijo svojega odprtega službenega računalniškega zaslona. Zaradi velike časovne in fizične razdalje med ZDA in Slovenijo pa se je vmes nekje izgubila informacija, da Janša ni več šef vlade in da mu prisotnosti na delovnem mestu ni več treba dokazovati. No, nič hudega, bo pa prišlo prav za naslednji Janšev mandat – ker takšne delavce pa danes res težko najdeš.