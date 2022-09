Kralj, ki zelju predvaja Pink Floyde

V dnevih po smrti angleške kraljice se je oglasil John Lydon oziroma Johnny Rotten, vokalist angleške punk rock skupine Sex Pistols, med drugim globalno znane po napevu God save the Queen, v katerem so angleško kraljevo družino označili za fašistični režim, in v nasprotju s številnimi privrženci, kot tudi preostalimi člani zasedbe, kraljici Elizabeti ob odhodu izkazal spoštovanje.