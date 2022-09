Matissova barva misli na ogled v Budimpešti

V Nacionalnem muzeju lepih umetnosti v Budimpešti je na ogled razstava del Henrija Matissa z naslovom Barva misli. Razstavljenih je 150 slik, gvašev, grafik in skulptur, ki so v madžarsko prestolnico prišle iz fonda Muzeja moderne umetnosti v pariškem Centru Georgesa Pompidouja, nekaj pa so jih posodile tudi druge evropske javne zbirke