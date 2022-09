Transhumanizem in vojne

Pospešen razvoj tehnologije in znanosti v zadnjih desetletjih je napel jadra transhumanistov. Njihove ideje se zdijo uresničljive bolj kot kadar koli prej. Transhumanizem, filozofsko in intelektualno gibanje, si prizadeva izboljšati človeka s pomočjo nastajajočih tehnologij – umetne inteligence, nanotehnologije, informatike, robotike, genske terapije, biotehnologije in možgansko-računalniških vmesnikov. Cilj transhumanistov je posthumani človek, človek neomejenih intelektualnih, psiholoških, čustvenih in fizičnih sposobnosti, človek, ki se ne stara in je neumrljiv. Vabljivo. A za vabljivostjo se skrivata pomembni vprašanji, ki ju ne smemo spregledati. Bomo ljudje, vodeni z računalniškimi algoritmi umetne inteligence, sploh še ljudje? Bomo kot posthumana bitja še sposobni zavedanja?