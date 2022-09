Naivno in nevarno je tudi prepričanje, da Putin z energenti izsiljuje Evropo zaradi sankcij in da bi posledično umik sankcij vzpostavil prejšnje stanje. Ali kdo res lahko verjame v to, da bi v primeru umika sankcij Putin ponovno dobavljal energente nemoteno in po nižjih cenah in s tem omogočil zahodnim državam, da se izognejo družbenim nestabilnostim in socialni krizi, ki so voda na njegov mlin, obenem pa tudi dal čas in priložnost, da poiščejo alternativne rešitve in tako izničijo njegovo najmočnejše, z nevidno roko trga in kataklizmičnim podpihovanjem panike podprto orožje za discipliniranje in obglavljenje »liberalne anakonde« in prevlado »ruskega sveta«? Ne, dragi moji. Umik sankcij bi prinesel zgolj politično in moralno diskreditacijo Evropske unije, obenem pa ruski politiki omogočil, da selektivno podpira tiste države in politike, ki so se pripravljeni ukloniti njegovemu agresivnemu imperializmu.

V agresiji na Ukrajino sem sam zato trdno na strani žrtve. Kot demokrat, Evropejec, humanist, predvsem pa kot zaprisežen antifašist. In to polagam na srce mnogim, ki v Putinovi Rusiji vidijo rešitev za nakopičene svetovne težave in krivice. x Večer