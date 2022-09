Preprosti ljudje zadeve poenostavljajo in menijo, da svoboda gibanja pomeni, da si svoboden kot ptička na veji, da se sprehajaš po levi in desni izven prehodov za pešce. Da kolesariš po pločnikih izven kolesarskih poti, brez brez lučk v mraku, in je ta svoboda tako močna, da ti tudi policist nebodigatreba nič ne more.

Definicija Gibanja Svoboda je nujna, saj je razlika med svobodnjaštvom in svobodnjakarstvom očitna in tako velika, da jo težko razumeš. Če rečem, da se Gibanje Svoboda identificira s svobodnjaštvom, potem govorimo o desnem in levem svobodnjaštvu. Desni podpira premoženjske pravice, kapitalizem prostega trga, maksimira svobodo posameznika in minimalizira državo. O levem svobodnjaštvu pa ne bom pisal, saj menim, da ga moji vrstniki poznajo, saj smo ga morali v prejšnjem sistemu znati na pamet. Vse je pisalo v rdeči knjižici smereh razvoja socialističnega samoupravljanja. Če sem zgrešil, me prosim podučite. Pričakujem pa skratka definicijo, kaj je to Gibanja Svoboda.

Vid Drašček, Vrhnika