Vendar srž problema tiči drugod: tudi Robert Golob je dobil v roke državo, kakršna je, se pravi, z vsemi svojimi sistemi in podsistemi in navadami, s preizkušenimi kadri, ki se jim reče politiki in ministri in sekretarji in šefi in v upravnem aparatu množica uradnikov vseh prepričanj in sposobnosti in znanj, ki na koncu o vsem odločajo. Navidezno je tako vse demokratično. A v resnici so vsi vpeti med osebne, gospodarske, politične in celo verske interese, ki jih je treba upoštevati, ali vsaj znati krmariti med njimi, da je vse zakonito. Volivci lahko s prstom kažejo na predsednika, ki je moral na vrat na nos sestaviti vlado, da je sploh lahko pričel delati, ne da bi imel čas kaj dosti izbirati. Zdaj so tudi najboljši vpeti v zakonitost postopkov, sprejetih nekoč v prevelikem navdušenju, ali pa že tedaj s prikritimi nameni, da jih upočasnijo, če že ne povsem onemogočijo. Pač podedovana stara igra strankarskega nezaupanja, preigravanj in nagajanja, zaradi česar so vse spremembe mogoče samo tako da pustimo času čas ali pa da zakonitost postopkov preprost skrajšamo. Težko je povedati, kaj je manjše zlo: počakati in izgubiti zaupanje volivcev ali pohiteti in ukrepati improvizirano? Zgolj negodovanje žal ne pomaga, vredno bi se bilo domisliti česa boljšega. Zna kdo povedati, česa?

Na koncu bodo spet odločali volivci. Dobili in imeli bodo – tudi na dolgi rok – kar bodo pač izbrali.

Milan Maver, Ljubljana