Pravzaprav to niso prav težka vprašanja.

Ko se človek vrne z obiska italijanskega fašističnega koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu, je prizadet. Spomini, mešani s sedanjostjo, privedejo do zaključka, da vojne in trpljenja dajejo pečat vsaki generaciji. Našim staršem, sorodnikom, znancem in neznanim ljudem, ki so nedolžni, nekateri celo še nerojeni, drugi ostareli, ki so trpeli lakoto, vročino, mraz, predvsem pa nečloveško ravnanje zaradi italijanske večvrednostne rasne ideje. Ideje, za katero smo glede na vse trpljenje v preteklosti mislili, da se ne bo nikoli več ponovila in obnorela ljudi. A glejte, danes se zopet pojavlja in vzklije sedaj tu pri nas v Sloveniji, zdaj kje drugje, denimo v Ukrajini, Ameriki, Rusiji ali celo ponovno v Italiji. Kot da se nismo ničesar naučili iz preteklih vojn.

In neverjetno, pretekli dve leti pri nas sta dokaz, da ni nič nemogoče. Ideja večvrednosti, človeška zloba in pokvarjenost, oblast in moč, zatiranje šibkih imajo za posledico žice, begunce, lakoto, smrt v reki, na morju, na bojnem polju in tudi v taboriščih ter v ujetništvu. Tudi genocid, zločini, požigi, klanja, v balkanskih vojnah ob razpadu bivše skupne države, pa vojne v Siriji, Jemnu, Ukrajini so žalostni primeri naše intelektualne in človeške nemoči. Žal in velika škoda.

Na slovesnosti smo na Rabu poslušali neverjetne in žalostne zgodbe o tem, kako je mati, ki ni mogla zaradi podhranjenosti niti dojiti, svojega otroka, ki je umrl, le-tega še par dni skrivala pred rasističnimi rablji, da je dobila košček kruha več »po glavi« zapornika. In ta kruh je delila ostalim lačnim otrokom.

In mi danes neobčutljivo sodimo, da noben otrok pri nas v Sloveniji ni lačen in da ne potrebuje brezplačnega šolskega kosila!? Otrok v Jemnu ne vidimo. Ne vidimo otrok v Etiopiji in nam ni mar za žito, ki ga ne dobijo. Ali nismo vsaj malce sokrivi za stanje? Povsod v svetu in seveda tudi pri nas? Bomo kaj prispevali k spremembam? Razčlovečen človek je skoraj nevreden naziva Homo sapiens. Bodimo vendar ljudje!

Ne pozabimo strelskega turizma v Sarajevu s streljanji ostrostrelcev na nemočne, za kar so zločinci plačevali krvave denarje in seveda uživali. Najvišji zneski plačila so bili za ubite otroke.

Prav tako ne bi smeli pozabiti na vse razrušene zgradbe in ubite v Ukrajini. Še manj na letošnje nečloveško izživljanje skupine pripadnikov polka Azov nad ujetim Rusom, ki so ga živega pribili na križ, polili z bencinom in zažgali. Pri tem so uživali in svoje »junaštvo« posneli v trajen spomin. In poveljnik te slavljene nacistične enote je dobil najvišjo ukrajinsko medaljo!

Neverjetno je, da je še vedno zasedeno in »deluje« ameriško taborišče Guantanamo, kjer so nečloveško in z inovativnimi metodami mučili osumljence, tudi nedolžne. Hkrati pa Američani širijo »človekove pravice« po svetu in so vzor »demokracije.«

Tudi Kitajska ne zaostaja daleč s svojim odnosom do Muslimanov in drugače mislečih.

V EU in pri nas v Sloveniji pa še vedno vestno sledimo vsem hujskaškim potezam raznih učiteljev rasizma, vojn in trpljenja. Z aprilskimi volitvami smo rekli jasen in glasen »ne« takšnim ravnanjem. Kolikokrat bo treba še biti na napačni strani zgodovine, da bodo nekateri spoznali, da je treba misliti z lastno glavo in seveda tudi z malo poguma zavrniti vse tiste, ki mislijo bolj nase kot na druge ljudi. In še nekaj, nasvet za oblastnike, poslušajte tiste, ki so trpeli, so nemočni in ki so izkoriščani, ne le bogatih in »vsevednih«.

Miloš Šonc, Grosuplje