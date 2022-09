Mislim svoje mesto: E-skiroji niso problem

Julija je v Ljubljano nenadoma padla množica zelenih puščic. Na stotine električnih skirojev multinacionalke Bolt s sedežem v Estoniji je obudilo razburjenje, kakršno so električni skiroji povzročili že ob svojem pojavu pred nekaj leti. In kot je zadnje čase običajno, se mnenja polarizirajo okoli ekstremov. So okoljsko sprejemljiva alternativa osebnim avtomobilom ali nevarni uzurpatorji javnega prostora?