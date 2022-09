Vsem izvajalcem izobraževanj, ki so bili izbrani na sredi maja objavljenem javnem razpisu, bodo povrnili stroške za že izvedene aktivnosti do vključno 25. avgusta. To je datum, ko je sklad na poziv ministrice aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj pri vseh izvajalcih začasno zaustavil.

Vsi starejši, ki so že opravili 80 odstotkov izobraževanj oz.vsaj devet ur ali pa so z njimi že zaključili, bodo prejeli tudi digitalni bon za nakup računalniške opreme, je v izjavi za medije povedala ministrica. Točnih podatkov, koliko je takšnih upravičencev, na vladni službi sicer nimajo, a po njenih besedah številka ni velika.

K razveljavitvi razpisa za neformalna izobraževanja za starejše s področja digitalnih kompetenc so sklad pozvali v sredo, 7. septembra, je pojasnila ministrica.

Za to potezo so se odločili, ker so po temeljitem pregledu celotne dokumentacije ugotovili, da je razpis v neskladju z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti. Ciljne skupine, torej upravičenci do izobraževanj, so bile namreč neustrezno opredeljene. »Sam razpis ni ločil med tem, ali imajo osebe, ki so upravičene do izobraževanja, nizke kompetence ali sploh nimajo teh kompetenc oziroma ali imajo osebe že napredne digitalne kompetence,« je pojasnila Stojmenova Duh.

Prav tako so ugotovili, da je zakon o digitalni vključenosti v neskladju s splošno prepovedjo diskriminatornosti, ki jo določa slovenski pravni red. Na to so vladno službo opozarjali tako varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti in številni državljani kot tudi različne nevladne organizacije.

Na vladni službi zdaj že pripravljajo številne razpise za usposabljanja za starejše, ki bodo po zagotovilih ministrice nediskriminatorna.

»Ključno sporočilo za danes je, da se usposabljanja za starejše ne ustavljajo kot takšna, ampak da odpravljamo diskriminacijo in pripravljamo ukrepe, ki bodo vsem, ki se želijo udeležiti usposabljanj, to priložnost omogočili, «je poudarila.

Določeni projekti bodo stekli že oktobra, ostali pa proti koncu letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega.

Podlaga za to bo novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je v večji meri že pripravljena in bo šla po nujnem postopku v obravnavo. »Vladno gradivo naj bi bilo vsak čas pripravljeno,« je pojasnila.

Digitalne bone bodo tako prejeli le tisti starejši, ki so že opravili zadostno število ur usposabljanj. Preostali denar, ki je bil prvotno predviden za digitalne bone, bodo namenili za izvedbo usposabljanj.

Kot je dejala ministrica, je za projekt brezplačnih usposabljanj tako po novem predvidenih veliko več sredstev, nekaj dodatnih sredstev so dobili tudi z razveljavitvijo ukrepa odprtja predstavništva Slovenije v Silicijevi dolini.

Razveljavitev omenjenega razpisa pa nima vpliva na upravičenost do koriščenja digitalnih bonov za mlade, to so učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki in študenti. Digitalne bone lahko koristijo do 30. novembra.

Nekaj izvajalcev izobraževanj je kljub začasni zaustavitvi izobraževanj z aktivnostmi nadaljevalo tudi po 25. avgustu, saj, kot so trdili, jih k temu vežejo pogodbene obveznosti. Nekateri so prav tako opozarjali na težave s portalom Spot, preko katerega naj bi sporočali napredek glede izobraževanj.

Delovanje portala so preverili in po informacijah ministrice deluje brezhibno. Kar se tiče usposabljanj, sta po 25. avgustu z izobraževanji nadaljevala le dva izvajalca. Ob tem je ponovila, da bodo stroške izobraževanj, ki so nastali do omenjenega datuma, povrnili vsem izvajalcem.

Kot razlog za začasno zaustavitev aktivnosti, povezanih z izobraževanji starejših, je ministrica navedla sum neupravičene porabe javnega denarja.

Na očitke izvajalcev, da več tednov niso prejeli pojasnil ministrstva glede nadaljnje usode izobraževanj, je Stojmenova Duh spomnila, da je predhodna vlada za izvedbo razpisa podpisala pogodbo z regionalno razvojnim skladom. »Torej mi, kot služba vlade za digitalno preobrazbo, nismo imeli nobene podlage, da bi komunicirali s tistimi, ki so bili na razpisu izbrani, vse podlage je imel sklad,« je izpostavila. A kot je povedala, bo v bodoče vladna služba tista, ki bo skrbela za razpise in komunikacijo z izbranimi izvajalci.