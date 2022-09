Jože Biščak, nekdanji odgovorni urednik Demokracije, ki je v solasti SDS in poslanca Dejana Kaloha, je bil obsojen na pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, avtor spornega zapisa Aleksander Škorc pa na pogojno petmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Oba sta bila kaznovana zaradi glose z naslovom Presežki 5. Objavljena je bila decembra 2020, v njej pa je Škorc pisal o beli rasi kot najnaprednejši rasi in da jo pred drugimi rasami ščiti Bog. »Tudi Jezus je bil bel. Z razlogom,« je zapisal Škorc.

Med drugim tudi izražal prepričanja, »da bo Bog poskrbel za virus, da bodo ljudje napačnih ras zboleli in eliminirani«

Ovadbo proti obema je na vrhovno državno tožilstvo in ljubljansko okrožno državno tožilstvo podal mariborski filozof Boris Vezjak. Škorcu je očital, da je s to gloso »javno spodbujal in razpihoval sovraštvo in nestrpnost, ko je širil versko oblikovano idejo o večvrednosti ene rase nad drugo, v tem primeru bele rase nad vsemi drugimi, na vse pretege opravičeval njeno superiornost, širil idejo iztrebljanja drugih ras, te označil za škodljive, primerjal iztrebljenje drugih ras z 'običajno' obravnavo naravnih škodljivcev, plesni in plevela, kar pomeni, da jih je primerjal s plevelom, izražal prepričanja, da bo Bog poskrbel za virus, ki bo s pomočjo mikroorganizmov deloval in bodo zato posledično ljudje napačnih ras zboleli in eliminirani«. Biščaka pa je ovadil, ker je bil odgovorni urednik revije v času, ko je ta objavila sporen zapis. Sodba še ni pravnomočna.