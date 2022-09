Potem ko so se predsedniški kampanji s svojima kandidatoma odločili priključiti stranki NSi in Levica, so se v zadnjem tednu znova okrepili pogovori tudi v stranki SD. Informacije v medijih in tiste, ki smo jih pridobili na Dnevniku, gredo sicer v dve smeri. Tudi po naših informacijah naj bi bili znotraj stranke blizu dogovora, da bi Milan Brglez na prihajajočih predsedniških volitvah vendarle nastopil kot kandidat SD. V Brglezovih krogih sicer pravijo, da govoric ne komentirajo, da dokončne odločitve stranka še ni sklenila, je sporočila tudi predsednica stranke Tanja Fajon.

Pogovori naj bi sicer potekali tudi v kontekstu Brglezove kandidature za podpredsednika stranke na oktobrskem kongresu in njegove morebitne vnovične kandidature na evropskih volitvah. Potencialna dokončna odločitev, da se ne poda v predsedniško tekmo, bi lahko vplivala na njegove možnosti v tem pogledu.

Da naj bi v kandidaturo vendarle privolil evropski poslanec Brglez, je sicer včeraj prvo poročalo Delo. Po poročanju časnika pa želi kandidirati s podpisi vseh sedmih poslancev SD. Predsedstvo SD je sicer avgusta sprejelo sklep, da na predsedniških volitvah ne bodo imeli svojega kandidata in da bodo v prvem krogu odločitev o podpori kandidatu prepustili članstvu. V javnosti se je že v tednih pred tem ugibalo, ali bo SD kot kandidata za predsednika republike predlagala prav Brgleza, a se ta v predsedniško tekmo takrat ni želel podati.

Prvakinja stranke Fajonova je nato po klavzuri stranke v začetku meseca povedala, da si marsikateri član stranke na volitvah želi socialdemokratskega kandidata. Ob tem ni izključila možnosti, da bi se stranka v to zgodbo res podala, saj da je vlaganje kandidatur mogoče do 28. septembra. Podobno je ponovila tudi prejšnji četrtek ob robu dogodka ob prvih stotih dneh vlade.