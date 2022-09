Finska premierka je v današnjem nastopu večji del govora namenila vojni v Ukrajini in energetski krizi. Dejala je, da je Evropa v vojni. Z agresijo proti Ukrajini je Rusija prelomila in opustila ključna načela in zaveze evropske varnostne ureditve.

Zaradi te ruske agresije je Finska skupaj s Švedsko zaprosila za članstvo v Natu, je povedala Marin, ki je poslance nagovorila v okviru cikla razprav To je Evropa.

»Ukrajina bo zmagala v tej vojni z našo pomočjo, druge možnosti ni,« je zatrdila, pri čemer je izpostavila evropsko in zahodno odločnost ter enotnost v podpori Ukrajini v preteklih mesecih. Pri tem je omenila tudi energetsko krizo in inflacijo, ki grozita Evropi.

Rusija uporablja energijo kot orožje proti Evropi, da bi izsiljevala Evropo, je dejala in pozvala k še večji enotnosti. »Enotnost je tukaj naša največja moč,« je dodala.

Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po njenih besedah ne smemo dovoliti, da pri tem izsiljevanju uspe. Obenem pa bo ta energetska kriza pomenila, da se bo Evropa še hitreje osvobodila odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, je dejala.

Prepričana je tudi, da moramo biti solidarni drug z drugim. Zagotoviti moramo, da imamo na voljo energijo po vsej Evropi in biti sposobni sprejeti izredne ukrepe za znižanje cen energije. »V teh težkih časih je resnično na preizkušnji enotnost Evrope,« je prepričana premierka.

Med poslanci je bilo slišati večinoma pozitivne odzive na njen govor. Paulo Rangel iz Evropske ljudske stranke (EPP) je odločitev Finske, da se pridruži Natu, označil za enega najpomembnejših geopolitičnih dosežkov 21. stoletja.

Vodja parlamentarne skupine socialistov in demokratov (S&D) Iratxe Garcia Perez je izrekla pohvalne besede na račun finske premierke, ki je kljub številnim izzivom, od pandemije do vojne v Ukrajini, še vedno na čelu države, ki da jo vodi stabilno in močno, v evropskem duhu ter ne kloni pod Putinovimi grožnjami, ko gre za članstvo države v Natu.

Philippe Lamberts iz Zelenih je bil ob pohvalnih besedah do premierke glede Rusije in ukrepanja zaradi energetske krize hkrati tudi kritičen do Finske med drugim na področju njene podnebne politike.

Laura Huhtasaari iz skrajno desne Identitete in demokracije (ID) pa je opozorila, da bo Finska zaradi povezav z nemško energetsko družbo Uniper, ki se je znašla v težavah, ob milijarde evrov. Ob tem je premierki očitala, da je namesto, da bi odšla v Nemčijo na pogajanja raje šla na festival. S tem je namignila na obiskovanje zabav, zaradi katerih je bila Sanna Marin v zadnjem času deležna precej medijske pozornosti, pa tudi kritik.

Assita Kanko iz evroskeptične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) pa je v svojem nastopu povedala, da so tudi politiki normalni ljudje in ne roboti, pri čemer je izpostavila ženske v politiki, ki nimajo pravice delati napak ali preprosto živeti, plesati v svojem zasebnem življenju. Pri tem se je v nagovoru obrnila proti finski premierki in ji izrekla podporo ter si ob koncu govora prislužila aplavz navzočih poslancev.