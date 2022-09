Andrew, ki je tretjerojenec pokojne monarhinje, ter njegova bivša soproga sta Muicka in Sandy poklonila Elizabeti II. Bila sta zadnja v dolgi vrsti več kot 30 valižanskih ovčarjev ali corgijev, ki jih je kraljica imela za ljubljenčke v svojem življenju.

Psička sta kraljici delala družbo med pandemijo covida-19 in ji vlivala moči ob smrti njenega soproga princa Philipa. Po smrti Elizabete II., ki je v 97. letu starosti umrla v četrtek na gradu Balmoral na Škotskem, so se na Otoku začela ugibanja o usodi njenih ljubljenčkov.

Muick se je kraljevi družini pridružil v začetku lanskega leta skupaj z dorgijem Fergusom, mešancem med corgijem in jazbečarjem. Fergus je po petih mesecih poginil, zato so Andrew ter njegovi hčeri, princesi Eugenie in Beatrice, kraljici za 95. rojstni dan podarili valižansko ovčarko Sandy.

Ljubezen Elizabete II. do nizkih kosmatincev z velikimi pokončnimi uhlji je dobro znana. Desetletja jih je vzgajala in vzrejala. V vseh letih naj bi imela več deset psov, nekaterim je postavila tudi osebne nagrobne spomenike.