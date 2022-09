Bezenšek je ob vložitvi kandidature na Državno volilno komisijo (DVK) izrazil zadovoljstvo, da mu je v relativno kratkem času uspelo zbrati zadostno število podpisov za vložitev kandidature. Po njegovem mnenju je to dokaz, da so ga volivci prepoznali takšnega, kot je, in sicer »človeka, ki je politično in ideološko neobremenjen«.

Ob tem Bezenšek še napoveduje, da se bo kampanje, ki bo sicer uradno stekla prihodnji teden, lotil resno in spoštljivo, v njej pa bo zasledoval program, ki so ga zastavili v volilnem štabu. Med ključnimi prioritetami slednjega izpostavlja sodelovanje v notranji politiki. Po njegovih besedah je namreč zadnje čase v družbi opaziti »resničen razkol«, ki se izraža tudi v razmerah na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

»Vsak pljunek z leve proti desni in z desne proti levi je pljunek v obraz lastnemu narodu,« je prepričan Bezenšek, ki ob tem verjame, da bo omenjene ovire kot morebitni predsednik republike premagoval »s skupnimi močmi, znanjem in sodelovanjem«.

Ob sodelovanju na političnem parketu pa Bezenšek napoveduje, da bo posebno pozornost namenil tudi ranljivim skupinam, še posebej otrokom z redkimi boleznimi.

Glede na javnomnenjske ankete, ki ga sicer ne uvršajo v sam vrh med predsedniškimi kandidati, pa Bezenšek poudarja, da si ne dela utvar, a da v predsedniško tekmo vstopa kot nestrankarski kandidat, volivci in volivke pa ga morajo v prvi vrsti spoznati. »Upam, da bo demokratična država pokazala svoje prave barve in bodo mediji dali priložnost vsem kandidatom, da se predstavijo svojemu narodu,« je ob tem še poudaril Bezenšek.

Bezenšek je sicer akademski glasbenik in humanitarec, kot glasbenik pa ustvarja in nastopa pod umetniškim imenom SoulGreg Artist. Širša javnost ga je spoznala kot soustanovitelja Društva za otroke z redkimi boleznimi Viljem Julijan, ki sta ga z ženo ustanovila po tem, ko je njun sin Viljem Julijan izgubil bitko z redko neozdravljivo boleznijo.