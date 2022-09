Roparja v prodajalni v Ljubljani grozila z ostrim predmetom

Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na Vodnikovi cesti v Ljubljani. Dva neznana storilca sta od zaposlene zahtevala denar in ji ob tem grozila z ostrim predmetom. Iz blagajne sta ukradla nekaj bankovcev in peš pobegnila s kraja ropa, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.