Kraljica, ki je umrla v četrtek, je ob letošnjem platinastem jubileju na prestolu objavila skeč, v katerem v kraljevi palači sedi za mizo z Medvedkom Paddingtonom in pije čaj. Znameniti medvedek ji ponudi svoj priljubljeni marmeladni sendvič, a ga Elizabeta II. prijazno odkloni in iz torbice potegne svoj sendvič z marmelado.

Zabaven skeč ob 70-letnici vladanja Elizabete II. je navdušil milijone ljudi po svetu, pa tudi navdihnil številne, da so ob smrti priljubljene monarhinje v njen spomin ob cvetju polagali še plišaste Paddingtone in marmeladne sendviče.

A v podjetju Royal Parks, ki upravlja del londonskega Green Parka, so opozorili, da sendviči negativno vplivajo na divje živali v parku. Zato so pozvali žalujoče, naj jih v prihodnje ne polagajo. Ob tem so zaprosili, naj ne prinašajo niti medvedkov in drugih predmetov, temveč naj raje polagajo cvetje, če se da brez celofanskega ovoja, ki obremenjuje okolje.